LINEヤフー主催「Hello Friends! W!th LINEヤフー」にLumo（ルモ）が協賛、体験ブースを出展

リトルヘルプ・エージェンシー合同会社

リトルヘルプ・エージェンシー合同会社（本社：東京都千代田区、代表社員 CEO：川野忍）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤剛）主催のイベント「Hello Friends! W!th LINEヤフー」にBRONZEスポンサーとして協賛し、ブース出展を行います。

当日は、AIネイティブのLINE公式アカウント向けマーケティングツール「Lumo（ルモ）」の体験ブースを設置し、AIエージェントを活用したメッセージ配信の作成や各種機能を体験いただけます。あわせて、運用に関する個別相談も実施します。

協賛の背景

Hello Friends! W!th LINEヤフー

リトルヘルプ・エージェンシーは、2024年5月からLINEヤフー社の「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Advanced」に認定されており、LINE公式アカウントを活用した顧客コミュニケーションの支援に取り組んできました。

企業のLINE公式アカウント活用が広がる一方で、「何を配信すればよいかわからない」「配信の作成や分析に時間がかかる」といった課題も多くあります。

Lumo（ルモ）は顧客データとLINEをつなぐ、AIネイティブのLINE公式アカウント向けマーケティングツールです。AIエージェントが配信内容やデータ分析、施策を提案します。

こうした機能により、配信の作成から分析、次の施策検討までを一貫して支援し、LINE公式アカウントでの運用を進めやすくします。

本イベントへの協賛を通じて、より多くの企業の皆さまにLumoを知っていただき、LINE公式アカウントの運用の新しい体験をしていただく機会にしたいと考えています。

ブース出展概要

本イベントでは、会場内にてLumoの体験ブースを出展します。

ブースでは、Lumoの操作画面を実際に触りながら、AIエージェントを使ってメッセージ配信の作成などその他様々な機能を体験できます。あわせて、LINE公式アカウントの運用に関する個別相談もその場で受け付けます。

LINE公式アカウントを活用している方や、運用に課題を感じている方は、ぜひお立ち寄りください。

ブース来場者向けノベルティ

ブースにお立ち寄りいただいた方には、Lumoオリジナルのノベルティを数量限定で配布予定です。

お菓子や実用的なアイテムなど、手に取って楽しんでいただける内容をご用意しています。

さらに、Lumoを体験いただいた方には、追加のノベルティもご用意しています。

ぜひブースにお立ち寄りください。

「Hello Friends! W!th LINEヤフー」について

イベント名称：Hello Friends! W!th LINEヤフー

主催：LINEヤフー株式会社

会期：2026年5月12日（火）～5月13日（水）

開催形式：オフライン開催

開催場所：新宿住友ビル 新宿住友ホール・三角広場

参加費用：無料

参加方法：特設サイトより事前申込

特設サイト：https://pages.lycbiz.com/hellofriends2026/

「Lumo（ルモ）」とは

Lumo（ルモ）は顧客データとLINEをつなぐ、AIネイティブのLINE公式アカウント向けマーケティングツールです。

AIエージェントが、配信内容の作成、セグメント設計、分析、次のアクションの提案までをサポートします。HubSpotやShopifyなどの外部サービスとも連携し、顧客データを活用したLINE公式アカウントの運用を実現します。

専門知識がなくても使いやすく、LINE公式アカウントの運用にかかる工数を減らしながら、より効果的な施策づくりを支援します。

リトルヘルプ・エージェンシー合同会社について

リトルヘルプ・エージェンシー合同会社は東京に拠点を置くソフトウェア会社です。「テクノロジーで企業と人の心をつなぐ」をミッションに、AIネイティブのLINE公式アカウント向けマーケティングツール「Lumo（ルモ）」を開発しています。

https://www.lumo.cx

お問い合わせ先

リトルヘルプ・エージェンシー合同会社

広報担当：松崎 和夏

Email：team@littlehelp.co.jp

商標について

「Lumo」はリトルヘルプ・エージェンシー合同会社の登録商標です。（登録商標第2025-002974号）

記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

HubSpot、Shopify、LINE、LINE公式アカウントは各社の商標です。