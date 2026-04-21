アーティストのはじめての瞬間に立ち会い、アーティストのはじめての瞬間を記録するドキュメンタリー「1:Re(ファーストリアクション)」――今回のリアクターは、音楽やダンスだけでなく、絵画や写真など幅広い表現活動を行うアーティスト・森田美勇人。グループでの活動を経て、2024年にソロアーティストとしてデビューし、数々のワンマンライブを重ねてきた彼が、自身初となる５都市を巡る全国ツアー「Myuto Morita Live Tour 2026」を3/20から開催。

MUSIC ON! TV（エムオン!）では、3/29開催の福岡公演の舞台裏に密着！はじめての全国ツアーに込める想いやこれまでの音楽活動など、過去から未来へと想いを紡ぐ独占インタビューに加え、福岡公演の模様もダイジェストで放送！さらに、事前リハーサルを重ねながらセットリストを構築していく過程や自身がディレクターを務めるブランド「FLATLAND」の活動も記録！ジャンルの境界を越えて躍動する彼の原動力に迫る。









■■番組情報■■

＜番組名＞

1:Re ～森田美勇人 meets Live Tour 2026～

＜放送日時＞

2026/4/28(火)22:00～23:00

[再]2026/5/11(月)23:00～24:00





▼番組に関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/program/detail/1re-moritamyuto-2604/





以上





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