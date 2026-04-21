4月28日、無料ウェビナー「3DGSって何ができる？」XGRIDSで始める実務活用の第一歩を開催

株式会社アクティブリテック

株式会社アクティブリテック（本社：東京都新宿区、代表取締役：前田拓海）は、2026年4月28日（月）12:15～12:45に、無料オンラインウェビナー「3DGSって何ができる？ XGRIDSで始める実務活用の第一歩」を開催いたします。

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXZHEoaMX5fi7lp3NfO-_gxd0UiNRHvochf76ed2KEVeuD4g/viewform

近年、建設・土木・測量業界では、人手不足や業務効率化を背景に、現場のデジタル化（DX）への関心が高まっています。そうした中で、空間を3Dデータ化し、記録・共有・確認に活用できるソリューションへの注目も広がっています。XGRIDS PortalCamは、空間をスキャンして3Dデータ（点群）を生成できるポータブル型の3Dスキャナーであり、「誰でも・すぐに・現場で使える」ことを前提に設計された、現場運用に適した製品として整理されています。

今回のウェビナーでは、「3DGS」という言葉は聞いたことがあるものの、実際に何ができるのか、業務のどこで活かせるのかまではイメージできていない方に向けて、基礎からわかりやすく解説します。XGRIDS PortalCamでは、現場の空間を丸ごと3Dスキャンし、点群データの生成・保存、デジタルツインの構築、現場の記録・共有・再現といった活用が可能とされており、従来は別々に行っていた測量、写真記録、図面確認などを1回のスキャンでまとめて扱える点が特長です。さらに、取得データは後から確認・再利用できるため、再訪問の削減や遠隔確認にもつなげやすいとされています。

本ウェビナーでわかること

1.3DGS（3D Gaussian Splatting）とは？ ─ 基礎と従来技術との違い

2.XGRIDSで実現する3DGSの実務活用シーン

3.スキャンから3DGS生成までのワークフロー

こんな方におすすめ

・3DGSに興味はあるが、実務への活かし方がわからない方

・建設・製造・建築現場の3Dデータ活用を検討中の方

・点群・メッシュとの違いを整理したい方

・XGRIDSスキャナーの活用範囲を広げたいユーザーの方

開催概要

イベント名

3DGSって何ができる？ XGRIDSで始める実務活用の第一歩

開催日時

2026年4月28日（月）12:15～12:45

開催形式

Zoom (カメラはオフで大丈夫です)

参加費

無料

▼申込URL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXZHEoaMX5fi7lp3NfO-_gxd0UiNRHvochf76ed2KEVeuD4g/viewform

登壇者プロフィール

野尻 朋哉

株式会社アクティブリテック 第三営業部 デジタルツイン事業 アカウントマネージャー

筑波大学理工学群卒業。現在はハンドベルト型SLAMスキャナーのXGRIDSを中心にデジタルツイン事業の営業企画・事業推進を担当。

3DCGの世界と3DGSの空間の融合を発展させ、3DGSの普及を目指している。測量建設をはじめ、自動車・スーパー・テレビ・映像・大学研究所など導入実績多数。

本ウェビナーでは、3DGSという新しい技術キーワードを、実務の視点からわかりやすくひもときながら、XGRIDSを活用した現場DXの第一歩をご紹介します。3D活用に関心のある方は、ぜひご参加ください。

セミナー詳細ページはこちら(https://digitaltwin.active-rt.com/xgrids-column/3dgs-seminar)

■会社概要

会社名：アクティブリテック

所在地：東京都新宿区西新宿 6-20-7

代表者：前田拓海

事業内容：3DGS、VR・AR、システム開発、3Dスキャナー ほか

URL：https://active-rt.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社アクティブリテック

第3営業部デジタルツイン事業課

TEL：03-6825-1987

E-mail：activr-sales@active-rt.com