［イベント］運動と美術が一度に学べるこどもワークショプ
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（所在地：富山県富山市、代表理事：高橋由紀）は、運動と美術を融合させた未就学児向けの体験型ワークショップ「RODY YOGA(R)×こどもアート」を開催いたします。カラフルなロディを使ったヨガと臨床美術を組み合わせ、運動後の高まった集中力で美術の感性を引き出すプログラムです。富山市教育委員会後援のもと、2026年4月～2027年2月まで隔月で計8回開催いたします。
開催概要
「RODY YOGA(R)×こどもアート」
日時：2026年4月25日（土）10:30～12:00
会場：Roots of Life TOYAMA（富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2F）
対象 ：3歳～6歳（未就学児）
定員 ：8組（先着順）
参加費：3,300円（ROL会員チケット差額利用可）
申込方法：https://mielca.com/bodysence/PublicSeminar.aspx?gId=1&sId=1&eId=1341
見どころ
・運動と美術のお習い事が一気にできます
運動した後に高まる集中力が美術の感性を引き出し、効率的に両方の経験ができます。
・RODY YOGA(R)で楽しく体幹を鍛えられます
カラフルなロディが子どもたちのワクワク感を引き出し、多様な動きを通じて発育を促進します。上手・下手が見えづらいプログラム設計なので、運動が苦手な子どもも気軽に参加できます。
・臨床美術で創造性と脳機能を高められます
独自のアートプログラムに沿った創作活動により、脳機能が活性化し、子どもたちの創造性や発達を促進します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347468/images/bodyimage1】
当日のタイムスケジュール
10:30～11:00 RODY YOGA(R)
11:10～11:50 こどもアート（臨床美術）
11:50～12:00 自由時間・個別相談
講師紹介
中川美沙子／Roots of Life TOYAMA 専属インストラクター
社会福祉士の資格を持ち、スクールカウンセラーとしても活動。
運動発育と心身の成長を促すアプローチで定評があり、子どもから大人まで幅広い年代を指導している。
渡邉恭子／臨床美術士 ・ とやま臨床美術の会 会長
感じるままの表現を通じて心が穏やかで気持ちが豊かになるセッションを目指し、子ども～大人までアートプログラムを実施。高岡市幼児園でも定期開催し、創造的な表現活動を通じた子どもの発達支援を行う。
参加者の声
・子どもが真剣に取り組む姿が見られて嬉しかった（3歳女の子のママ）
・自分もヨガで通っている教室に子どもも通うことができてうれしい（4歳男の子のママ）
・運動もできて、お絵描きもできてお得な習い事で嬉しい（5歳女の子のママ）
・先生たちが子どもに寄り添って進めてくれるので、嬉しい（3歳男の子のママ）
開催について
本ワークショップは、富山市教育委員会後援のもと、2026年4月～2027年2月まで隔月で計8回開催いたします。第一回目が2026年4月25日の開催となります。子どもの発達段階に応じた多様なプログラムを予定しており、継続参加も大歓迎です。
主催団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・ボディワーカー／ヨガインストラクター育成・講師派遣
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
TEL：050-5536-7809
E-Mail：mail@bodysence.jp
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
開催概要
「RODY YOGA(R)×こどもアート」
日時：2026年4月25日（土）10:30～12:00
会場：Roots of Life TOYAMA（富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2F）
対象 ：3歳～6歳（未就学児）
定員 ：8組（先着順）
参加費：3,300円（ROL会員チケット差額利用可）
申込方法：https://mielca.com/bodysence/PublicSeminar.aspx?gId=1&sId=1&eId=1341
見どころ
・運動と美術のお習い事が一気にできます
運動した後に高まる集中力が美術の感性を引き出し、効率的に両方の経験ができます。
・RODY YOGA(R)で楽しく体幹を鍛えられます
カラフルなロディが子どもたちのワクワク感を引き出し、多様な動きを通じて発育を促進します。上手・下手が見えづらいプログラム設計なので、運動が苦手な子どもも気軽に参加できます。
・臨床美術で創造性と脳機能を高められます
独自のアートプログラムに沿った創作活動により、脳機能が活性化し、子どもたちの創造性や発達を促進します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347468/images/bodyimage1】
当日のタイムスケジュール
10:30～11:00 RODY YOGA(R)
11:10～11:50 こどもアート（臨床美術）
11:50～12:00 自由時間・個別相談
講師紹介
中川美沙子／Roots of Life TOYAMA 専属インストラクター
社会福祉士の資格を持ち、スクールカウンセラーとしても活動。
運動発育と心身の成長を促すアプローチで定評があり、子どもから大人まで幅広い年代を指導している。
渡邉恭子／臨床美術士 ・ とやま臨床美術の会 会長
感じるままの表現を通じて心が穏やかで気持ちが豊かになるセッションを目指し、子ども～大人までアートプログラムを実施。高岡市幼児園でも定期開催し、創造的な表現活動を通じた子どもの発達支援を行う。
・子どもが真剣に取り組む姿が見られて嬉しかった（3歳女の子のママ）
・自分もヨガで通っている教室に子どもも通うことができてうれしい（4歳男の子のママ）
・運動もできて、お絵描きもできてお得な習い事で嬉しい（5歳女の子のママ）
・先生たちが子どもに寄り添って進めてくれるので、嬉しい（3歳男の子のママ）
開催について
本ワークショップは、富山市教育委員会後援のもと、2026年4月～2027年2月まで隔月で計8回開催いたします。第一回目が2026年4月25日の開催となります。子どもの発達段階に応じた多様なプログラムを予定しており、継続参加も大歓迎です。
主催団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・ボディワーカー／ヨガインストラクター育成・講師派遣
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
TEL：050-5536-7809
E-Mail：mail@bodysence.jp
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
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