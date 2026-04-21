AIサポートシステム「ヘルプドッグ」、顧客の自己解決率を向上させるFAQサイトの多角的なカテゴリー設計機能をリリース

noco株式会社

noco株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：堀辺 憲）は、このたび、AIサポートシステム「ヘルプドッグ」（https://helpdog.ai）において、FAQサイトのカテゴリー表示スタイルを柔軟に設定できる新機能の提供を開始しました。

問い合わせ増加を招く「見つからないFAQ」の課題

ユーザーが企業のFAQサイトを訪れた際、企業側の視点で作られた単一のカテゴリ分けでは、求める情報を見つけ出せないケースが多発しています。

利用者の検索行動は一様ではなく、「特定の商品名」から探す人もいれば、「やりたいこと」や「直面している課題」から探す人も存在します。

知りたい情報への到達に失敗した利用者は、結果として有人窓口へ直接連絡を入れます。これがサポート部門の業務負担を増加させる大きな要因です。

複数の検索導線でユーザーの迷いを解消

▲ 複数カテゴリーのイメージ▲ 単一カテゴリーイメージ

この課題を解決するため、トップページのカテゴリーエリアにおいて、異なる分類軸を並列して表示できる機能を実装しました。本機能により、「商品から選ぶ」「目的から選ぶ」「サポート内容から選ぶ」といった複数の切り口を同時に提示できます。

製品別のFAQと目的別のFAQを同一の画面上に共存させることで、利用者は自身の状況に最も適したルートからスムーズに回答へアクセスできます。ユーザーに合わせた情報導線を設計でき、自己解決の促進と問い合わせ件数の削減に貢献します。

サイトデザインに合わせた柔軟なレイアウト構築

カテゴリーの表示形式は、サイト全体の構成に合わせて1列、2列、3列のレイアウトから選択できます。列数の表示は最大3つまで設定可能です。

カテゴリ数が少ない場合は1列で強調表示し、数が多い場合は3列を用いてわかりやすく整理するなど、情報量に応じた最適な画面設計が可能です。また、視認性を高める吹き出しタイプのデザインも適用できます。デザイン性と利便性を両立したFAQサイトを、専門知識を持たない担当者でも直感的に構築できます。

「ヘルプドッグ」は、今後も、FAQサイト、AIチャットボット、お問い合わせフォームなどを一体で運用できるAI活用型のオールインワンカスタマーサポートシステムとして、強固なガバナンスの維持と、自己解決の支援から問い合わせ受付までをつなぐサポート体験の向上に継続して取り組みます。

■ヘルプドッグとは

新機能の詳細はこちら :https://helpdog.ai/news/detail/kylov7t3gm/

「ヘルプドッグ」は、FAQサイト・AIチャットボット・フォームを一体化したAIサポートシステムです。利用者が知りたい情報にすぐたどり着けるよう、直感的な検索体験とわかりやすいUIを提供し、問い合わせの削減と顧客満足度の向上を実現します。さらに、担当者が専門知識なしでも継続的に運用・改善できる仕組みを備え、企業のサポート業務を効率化します。

詳細を見る :https://helpdog.ai/

詳細を見る :https://helpdog.ai/

■noco株式会社について

私たちは、「企業と顧客の架け橋となり、すべての声を価値に変える」というミッションのもと、ユーザーの疑問や課題を解決するテクノロジーを提供しています。AIセルフサポートシステム「ヘルプドッグ(https://helpdog.ai/)」や、マニュアル作成ツール「ヘルプドッグマニュアル(https://toaster.how/)」などを通じて、企業の問い合わせ削減・業務効率化・顧客体験向上を支援しています。「ヘルプ・インフラストラクチャ」の実現を掲げ、あらゆる人がスムーズに情報へアクセスし、誰もが迷わず行動できる社会の実現に挑戦しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/38439/table/76_1_ac93f8f5fd0ed96e7b96127cc42021f0.jpg?v=202604210951 ]