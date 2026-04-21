クラウドファンディング実施中（4月30日まで） 岐阜県瑞浪市・釜戸駅前にある長年使われていなかった古民家を活用し、古物店 × シェアスペース × まちづくりの拠点をつくります。 「モノ」「人」「チャレンジ」が循環する場所づくりを通して、この場所を完成させることが終わりではなく、関わる人と一緒に育てていくことを目指しています。 名古屋から電車で55分。釜戸駅前にある築100年の古民家を皆さんのご協力のもと活用していく予定です。 ① 古物店 地域の空き家などからお引き取りした、古家具・古道具・食器・生活道具を扱う常設の古物店を開きます。 ② シェアスペース 古物店に併設する形で、用途に応じて使えるシェアスペースを設けます。「やってみたい」を、無理なく試せる場所として活用していただきたいと考えています。 ③ 飲食店 日替わり店主による営業、軽飲食、カフェバーなど 当社がカフェを営業するほかにも、お店を運営してみたい方々とキッチン設備や飲食スペースを曜日や時間によってシェアし、店舗の稼働率を高めて賑わいのある駅前を目指します。 ④まちづくりの拠点 「釜戸町 移住対策・空き家活用チーム」による空き家情報の展示と相談 移住相談の窓口 空き家ツアーなどのご案内 ★4月30日まで「CAMPFIRE」にてクラウドファンディングを実施中！★ https://camp-fire.jp/projects/915143/preview 集まった資金は、改修工事や備品の購入、飲食店を始めるための設備投資に使わせていただきます。 運営：株式会社とき企劃 代表は2021年に東京から瑞浪市へ移住。もう1名は東京と瑞浪市釜戸町を行き来し二拠点で活動している。