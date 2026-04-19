【メディア掲載】COEDAS取締役 辛 玉順が NHK「あさイチ」に出演

「インポスター症候群」の専門家として自信が持てない心理の背景と対処法を解説

株式会社COEDAS

コーチングおよび組織開発支援を展開する株式会社COEDAS（本社：東京都 代表取締役社長：大塚 純）は、弊社取締役の辛 玉順（シン オッスン）が、2026年4月20日（月）放送のNHK総合テレビ「あさイチ」に、インポスター症候群の専門家として出演することをお知らせいたします。



また、番組出演を記念し、多くの方が抱える「自信のなさ」や「自己過小評価」に向き合うための無料オンラインワークショップ開催することを決定いたしました。

出演の背景

「能力があるにもかかわらず、自分を過小評価してしまう」「成功を実力ではなく運だと思い込み、いつか正体が露呈するのではないかと不安になる」--。こうした心理状態は「インポスター症候群」と呼ばれ、特に組織のリーダー層や働く世代において、キャリア形成やメンタルウェルビーイングを阻害する要因として近年注目されています。

この度、数多くのエグゼクティブやチームのポテンシャル解放を支援してきた株式会社COEDAS取締役の辛玉順が、本分野の専門家としてNHK「あさイチ」に出演。番組内では、インポスター症候群に陥るメカニズムや、組織・個人がどのように向き合い、健やかな自信を育んでいくべきかについて解説いたします。

■ 番組概要

番組名： NHK総合「あさイチ」

放送日時： 2026年4月20日（月） 午前8時15分～9時54分（予定）

番組公式サイト： https://www.nhk.jp/p/asaichi/

※放送内容は予告なく変更される場合があります。

「インポスター症候群」に向き合う、特別企画のご案内

「あさイチ」の放送後、視聴者の皆様および法人企業ご担当者様向けに、「具体的にどう対処すればいいのか」という声にお応えするための特別企画を用意しました。

【特別企画１.】：インポスター症候群に向き合う、セルフチェックを公開

「インポスター症候群」と向き合うための特別サイトとセルフチェックを公開しました。

弊社特設サイトにて、ポーリン・クランス博士によって開発された「Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS)」* に基づいたセルフチェックを公開します。

【特別企画２.】：インポスター症候群に向き合う「無償ワークショップ」開催

- 「インポスター症候群」特設サイトおよびセルフチェック- - 「インポスター症候群」と向き合う特設サイト：https://coedas.com/impostor-syndrome/- - 「インポスター症候群」セルフチェック：https://coedas.com/impostor-syndrome/check-sheet.html

また、「あさイチ」の放送後に、視聴者の皆様の「具体的にどう対処すればいいのか」「自分のケースを整理したい」という声にお応えするため、COEDASが主催する体験型ワークショップを無償で提供いたします。

特別企画：「インポスター症候群と向き合うファーストステップとは」無償ワークショップ- テーマ： 「自分を認める力を育む：インポスター症候群へのファーストステップ」- 内容： インポスター症候群への正しい理解と、セルフワークを通したご自身の心理的な癖を客観的に把握し、視点の切り替え（リフレーミング）のコツ、そして自分自身の成功を大小に関わらず認めるためのステップを簡略版でお届けします。- 参加費： 無料（事前予約制）- 開催方法： オンライン- 定員：100名（先着順）- お申し込み方法： https://coedas-impostor.peatix.com (Peatix）



※本ワークショップの詳細は、上記URLよりご確認ください。

辛 玉順（シン オッスン） プロフィール

株式会社COEDAS 共同創業者、取締役。プロフェッショナルコーチとして、経営層へのエグゼクティブ・コーチングや組織開発に従事しながら、個人の内面的な成長と組織変革を支援しており、インポスター症候群についても深い知見を持ち、ワークショップや執筆活動を通じて、誰もが自分らしく力を発揮できる社会づくりを推進しています。

株式会社COEDASについて

対話で自ら成長し続ける自律型組織の変容をサポートするためのパーソナルコーチング、およびチームコーチングの手法をベースに様々な組織開発ソリューションを提供。個人のリーダーシップ開発から、対話を通じた組織文化の醸成まで、多角的なサポートを行っています。



* 出典：本診断は、ポーリン・クランス博士によって開発されたクランス・インポスター現象尺度「Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS)」に基づき作成されており、この分野で最も広く使用されている信頼性の高い測定ツールです。Clance, P. R. (1985). The Impostor Phenomenon: Overcoming the Fear That Haunts Your Success. Peachtree Publishers.

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社COEDAS

お問い合わせ先：info@coedas.com

URL：https://coedas.com/impostor-syndrome/