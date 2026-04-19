「GW限定！ジェフ オリジナルステッカー プレゼントキャンペーン」4月24日（金）から開催　～ジェフ選手の直筆サイン入りオリジナルステッカーがもらえるスペシャル特典も～

株式会社千葉ステーションビル

JR千葉駅直結の商業施設「ペリエ千葉」（所在地：千葉市中央区新千葉1‐1‐1）は、2025年12月に開催された「明治安田J1昇格プレーオフ2025決勝」を制し、悲願のＪ１昇格を決めた「ジェフユナイテッド市原・千葉」の快挙を記念し、大好評の春コラボキャンペーンに続く第2弾企画として、「GW限定！ジェフ オリジナルステッカー プレゼントキャンペーン」を2026年4月24日（金）から5月10日（日）まで開催いたします 。

前回の「J1昇格記念ジェフ撮影会ご招待キャンペーン」には総応募数約1,700件と大きな反響をいただきました。今回はゴールデンウイーク期間中に千葉駅を訪れる多くのお客さまに向けて、ステッカー配布対象ショップを前回の3ショップから9ショップへと大幅拡大。さらに、4月19日（日）に開催したプレスイベントに登壇した、呉屋選手・津久井選手・松村選手をはじめ、ジェフユナイテッド市原・千葉選手の直筆サイン入りステッカーが当たる「スペシャル特典」をご用意し、連休中の千葉の街をさらに盛り上げてまいります。

選手直筆サインが当たる！GW限定！ジェフ オリジナルステッカー プレゼントキャンペーン開催

「GW限定！ジェフ オリジナルステッカー プレゼントキャンペーン」では、対象ショップで1会計5,000円（税込）以上ご購入いただいた方に先着10,000名さまに「ジェフユナイテッド市原・千葉×ペリエ千葉」限定コラボオリジナルステッカーをプレゼントいたします。さらにスペシャル特典として、先着10,000名さま限定でプレゼントするステッカーのうち、100枚はジェフユナイテッド市原・千葉選手の直筆サイン入り。その中には、4月19日（日）に開催されたプレスイベントへ登壇した、呉屋 大翔選手、津久井 匠海選手、松村 拓実選手のサイン入りステッカーも含まれています。

行楽や帰省で賑わう大型連休は、ぜひペリエ千葉でのお買い物をお楽しみいただき、ジェフユナイテッド市原・千葉のJ1昇格を地域一体となってさらに盛り上げましょう。

※サイン入りステッカーはランダムでの配布となり、選手はお選びいただけません

※詳しくは、ペリエ千葉ホームページ（https://www.perie.co.jp/chiba/）をご確認ください

GW限定！ジェフ オリジナルステッカー プレゼントキャンペーン概要

キャンペーン期間中、対象ショップで1会計5,000円(税込)以上ご購入いただいた方へ、オリジナルステッカーをプレゼント！さらにスペシャル特典として、配布ステッカーの中には、選手直筆サイン入りステッカーがランダムで含まれています。

■オリジナルステッカー プレゼント概要

・対象期間：2026年４月24日（金）～５月10日（日）

・対象条件：ペリエ千葉対象ショップで１会計5,000円(税込)以上のお買いもの

※合算不可

・対象ショップ：ジャーナルスタンダード（本館3F）、ビームス（本館3F）、ディーゼル（本館4F）、

カルバンクライン（本館4F）、ル トリオ アバハウス（本館4F）、

ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（本館4F）、スーツスクエア（本館5F）、

ユナイテッドアローズ グリーンレーベルリラクシング（本館5F）ニコアンド（ストリート１）計9ショップ

・配布ステッカー：10種10,000枚 ※デザインはお選びいただけません。なくなり次第終了となります。

【企業概要】

株式会社千葉ステーションビル

所在地： 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ＋plusビル

設立： 1961年8月1日

代表者：代表取締役社長 杉村 晶生

事業内容：商業施設やオンラインストア等の開発・運営、駅業務の受託、および不動産物件の賃貸管理等

ホームページ：https://www.perie.co.jp/

<ペリエ千葉>

施設名称：ペリエ千葉

所在地：千葉市中央区新千葉1-1-1

規模：地上7階、地下1階

延床面積：約66,730平方メートル

ホームページ：https://www.perie.co.jp/chiba/

※４月19日時点の情報です

※詳細はペリエ千葉ホームページでご案内いたします

※画像は全てイメージです