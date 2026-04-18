「七つ星横丁 裏路地ラーメンテラス」 5/1(金)営業開始！

株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

毎年大好評の「七つ星横丁 裏路地ラーメンテラス」は、5月1日(金)から2026年の営業を開始いたします。

今年は知名度抜群の「利尻らーめん味楽」、「まるはBEYOND」が新規出店！

また、7月25日(土)からは一部店舗の入替えも予定しておりますので、食べ逃しがないよう、ぜひご来店ください。

さらに、エリア内にはテーブル席を増設し200席をご用意しました。

できたて熱々の一杯を、ご家族やグループでもお楽しみください！

店舗の紹介

利尻らーめん味楽（新規出店）

利尻島に本店を構える『日本一行くことが困難』と言われる最北の行列店。ミシュランガイド北海道特別版にて、2期連続ビブグルマンを獲得しており、最高級食材とされる利尻昆布をふんだんに使用したスープが自慢！

利尻昆布とヒル貝の旨味醤油 1,150円（税込）

『利尻昆布』ベースに利尻産の『ヒル貝』を大量に加えて抽出する旨味が凝縮されたスープ。じっくりと低温調理するチャーシューは甘みが強く脂っこくない北海道ブランド豚『えべ豚』を大判で使用。

漁師から直接仕入れが可能だからこそ出来る、ここでしか味わう事が出来ない特別な一杯。

まるはBEYOND（新規出店）

札幌を代表する実力店として、ラーメンWalker殿堂入り／ミシュラン掲載など数々の評価を受けてきた『まるはBEYOND』 。『BEYOND＝超える』の名の通り、20年の伝統を継ぎながら常に進化を求める姿勢で妥協のない誇りを一杯に込めてお届けします。

ハマグリ豚骨ラーメン ～まるは特製花咲蟹オイル～ 1,100円（税込）

ハマグリと臭みのない豚骨をあわせた自慢のまろやかな濃厚スープ。北海道産の花咲蟹を贅沢に使用した香味オイルと鮮やかなトッピングが煌るエスコン限定の一杯。

支那そば 鋳

本店で開業当初に愛された味が限定復活。地鶏と魚介を強火で炊き上げた濃厚な白湯スープ。進化した伝説の一杯！

濃厚魚介白湯 炭火鶏”極み” 1,480円（税込）

中村商店

じっくりと炊き込んだ濃厚な豚骨スープに、特製醤油ダレを合わせた豚骨醤油ラーメン。炙り焼豚と大きな角煮が大人気！

なにわの金の濃厚豚骨醤油 ～必勝祈願 豪速球盛り～ 1,480円（税込）

麺屋 雪月花

厳選された味噌と北海道産の食材を使用、コクがありながらも、上品な旨味が広がります。札幌伝統の味噌らーめんをぜひ。

特盛レアチャーシュー 札幌味噌ラーメン 1,530円（税込）

幸福中華サワダ

ミシュランガイド京都・大阪で6年連続１つ星を獲得する大阪の名店「中国菜エスサワダ」澤田シェフ監修の絶品チャーハンをご堪能ください。

サワダ流 油淋鶏チャーハン 1,500円(税込)

営業情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/384_1_9d9494953007be9a5416203e216fb990.jpg?v=202604180151 ]

※試合がある日のみの営業となります

※天候状況により、予告なく営業を休止する場合もございますがご了承ください

■場所

エスコンフィールド2F MAIN LEVEL Sec.228B

（七つ星横丁の屋外にございます）

詳細はこちら :https://www.fighters.co.jp/expansion/gourmet/ramenterrace.html