特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

NPO法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、2026年4月15日（水）から4月25日（土）までグランフロント大阪 うめきた広場（大阪府大阪市）で開催する国際大会「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」において実施する「IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）」について、イラン代表チームが不参加となったことをお知らせいたします。

イラン代表チームは、大会における公式到着日である4月17日（金）に来日しなかったため、不参加が決定いたしました。なお、イラン代表チームの試合が予定されていた以下の試合は、対戦相手チームの不戦勝（IBSA競技規則に則り6-0）として取り扱います。

・4月20日（月）19:00キックオフ オーストラリア 対 イラン

・4月21日（火）16:00キックオフ インド 対 イラン

・4月22日（水）19:00キックオフ イラン 対 日本

また、7位決定戦（4月23日（木）15:30キックオフ）は実施いたしません。

●大会開催概要

1.大会名：

IBSA ブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた

IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）

2.イベント名：ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた

3.HP：https://blindfootballweek.b-soccer.jp

4.大会日程（女子）：2026年4月15日（水）～4月18日（土）

大会日程（男子）：2026年4月19日（日）～4月25日（土）

5.会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）

※JR大阪駅中央改札口から北側へ徒歩3分

https://www.grandfront-osaka.jp/about/access/

6.主催： 国際視覚障害者スポーツ連盟/特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

7.タイトルスポンサー：株式会社ダイセル

https://www.daicel.com

8.ゴールドスポンサー：一般社団法人グランフロント大阪TMO

https://www.grandfront-osaka.jp

9.シルバースポンサー：

双日株式会社

https://www.sojitz.com/jp/

スカイライト コンサルティング株式会社

https://www.skylight.co.jp

10.カテゴリースポンサー：

株式会社アーネストワン

https://cradlegarden.jp/

アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社

https://www.axa-holdings.co.jp

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

https://www.smbcnikko.co.jp

サントリーホールディングス株式会社

https://www.suntory.co.jp

11.協力：

加茂商事株式会社・サッカーショップKAMO／公益財団法人日本ケアフィット共育機構／株式会社トピカ／大阪医専／全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 青年部／ガンバ大阪／セレッソ大阪／ANAフーズ株式会社／白馬インターナショナルクリニック／株式会社エスター

12.参加国：

男子：日本（3位）、中国（5位）、タイ（7位）、イラン（10位）、インド（11位）、韓国（17位）、ウズベキスタン（24位）、オーストラリア（32位）

女子：日本（1位）、インド（4位）、オーストラリア（12位）

※括弧内は2026年1月時点の世界ランキング

●参考資料

・世界ランキング：https://ibsasport.org/sports/football/about/world-rankings/

・競技規則：https://www.b-soccer.jp/news/28109-20250317_rulebook

・過去の戦績（男子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata

・過去の戦績（女子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman_matchdata

・JBFAのアスリート育成パスウェイ：https://www.b-soccer.jp/jbfa/ftem