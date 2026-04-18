ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきたイラン代表チーム不参加のお知らせ
NPO法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、2026年4月15日（水）から4月25日（土）までグランフロント大阪 うめきた広場（大阪府大阪市）で開催する国際大会「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」において実施する「IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）」について、イラン代表チームが不参加となったことをお知らせいたします。
イラン代表チームは、大会における公式到着日である4月17日（金）に来日しなかったため、不参加が決定いたしました。なお、イラン代表チームの試合が予定されていた以下の試合は、対戦相手チームの不戦勝（IBSA競技規則に則り6-0）として取り扱います。
・4月20日（月）19:00キックオフ オーストラリア 対 イラン
・4月21日（火）16:00キックオフ インド 対 イラン
・4月22日（水）19:00キックオフ イラン 対 日本
また、7位決定戦（4月23日（木）15:30キックオフ）は実施いたしません。
●大会開催概要
1.大会名：
IBSA ブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた
IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）
2.イベント名：ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた
3.HP：https://blindfootballweek.b-soccer.jp
4.大会日程（女子）：2026年4月15日（水）～4月18日（土）
大会日程（男子）：2026年4月19日（日）～4月25日（土）
5.会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）
※JR大阪駅中央改札口から北側へ徒歩3分
https://www.grandfront-osaka.jp/about/access/
6.主催： 国際視覚障害者スポーツ連盟/特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会
7.タイトルスポンサー：株式会社ダイセル
https://www.daicel.com
8.ゴールドスポンサー：一般社団法人グランフロント大阪TMO
https://www.grandfront-osaka.jp
9.シルバースポンサー：
双日株式会社
https://www.sojitz.com/jp/
スカイライト コンサルティング株式会社
https://www.skylight.co.jp
10.カテゴリースポンサー：
株式会社アーネストワン
https://cradlegarden.jp/
アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社
https://www.axa-holdings.co.jp
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
https://www.smbcnikko.co.jp
サントリーホールディングス株式会社
https://www.suntory.co.jp
11.協力：
加茂商事株式会社・サッカーショップKAMO／公益財団法人日本ケアフィット共育機構／株式会社トピカ／大阪医専／全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 青年部／ガンバ大阪／セレッソ大阪／ANAフーズ株式会社／白馬インターナショナルクリニック／株式会社エスター
12.参加国：
男子：日本（3位）、中国（5位）、タイ（7位）、イラン（10位）、インド（11位）、韓国（17位）、ウズベキスタン（24位）、オーストラリア（32位）
女子：日本（1位）、インド（4位）、オーストラリア（12位）
※括弧内は2026年1月時点の世界ランキング
●参考資料
・世界ランキング：https://ibsasport.org/sports/football/about/world-rankings/
・競技規則：https://www.b-soccer.jp/news/28109-20250317_rulebook
・過去の戦績（男子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata
・過去の戦績（女子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman_matchdata
・JBFAのアスリート育成パスウェイ：https://www.b-soccer.jp/jbfa/ftem