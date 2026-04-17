【IPU・環太平洋大学】世界的教育コーチング研究者が来日、4月24日に講演会を開催 ― 教師の在り方から問い直す「これからの教育」

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IPU・環太平洋大学（岡山市東区）は4月24日（金）に講演会「教育におけるコーチングの現状と可能性」を開催。教育コーチングの世界的研究者であるChristian van Nieuwerburgh氏の講演を通し、教師の在り方から問い直す「これからの教育」について考える機会を提供する（申し込みは終了）。

　欧米で広がる教育コーチングは、生徒の主体性や自己効力感を引き出す手法として注目されている。

　コーチングでは、指示や命令ではなく、傾聴と効果的な質問をすることで、自主的に動けるよう育成することを基本とし、ポジティブ心理学に基づくコーチングは、生徒の主体性や非認知能力を育てる手法として、研究・実践されている。

　アイルランド王立外科医学院のポジティブ心理学・コーチング教授であるChristian van Nieuwerburgh氏は、教師自身がコーチングを体験することの重要性を提唱しており、欧米の教育現場では、教育長や教員がコーチング研修を受けることは一般的に行われている。

　今回の講演では、教育の基盤となる「教師としての在り方」に焦点を当て、日本の教育の未来を考える機会を提供。高校教員を中心に、教育関係者や地域社会からも高い関心が寄せられている。

■講演会「教育におけるコーチングの現状と可能性」開催概要

【日　時】

　2026年4月24日（金）14:30〜16:30　（申込受付は終了）

※16:30〜17:00は取材対応の時間といたします。

【会　場】

　IPU・環太平洋大学 第一キャンパス（岡山市東区瀬戸町観音寺721）ディスカバリー1F プレゼンテーションラボ

【講　師】

　Christian van Nieuwerburgh氏

　アイルランド王立外科医学院　ポジティブ心理学・コーチング教授。コーチング心理学分野の国際的研究者で、世界各国で講演を行っている。

【通　訳】

　環太平洋大学経済経営学部　佐藤典子特任教授（国際コーチング連盟認定コーチ）

【後　援】

　岡山県教育委員会、一般社団法人日本コーチ協会 岡山チャプター、アカデミックコーチング学会

▼本件に関する問い合わせ先

IPU・環太平洋大学 キャリアセンター

佐藤・山田

住所：岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721

TEL：086-908-0320

FAX：086-908-0220

メール：shinro@ipu-japan.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/