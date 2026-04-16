Power Platform教育サービス「Power Education」を展開する株式会社フロッグポッド(本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 竜也)は、 Power Apps / Power Automate / Power BI 研修に加え、企業のAI活用推進を支援するため、Microsoft Copilot Studioを使ったAIエージェント構築の基礎を体系的に学べる「Copilot Studio入門」を新たにリリースいたしました。

「Power Education」サービスページ： https://power-education.info/









■Copilot Studio研修を開発した背景｜AIエージェント活用は「導入」より「業務適用の見極め」が難しい

生成AIの活用が広がるなか、企業では社内FAQ、問い合わせ対応、ナレッジ検索、定型業務支援などを担うAIエージェントへの関心が高まっています。Microsoft Copilot Studio は、Microsoft 365 や Power Platform と連携しながら、業務に合わせたエージェントを作成・公開・管理できるプラットフォームとして注目されています。





一方で、現場では「何をエージェントに任せるべきか分からない」「作ってみてもFAQ回答で止まりやすい」「公開や改善まで含めて運用するイメージが持てない」といった声も少なくありません。これは、ツールの操作だけでなく、業務への当てはめ方や、向く業務・向かない業務の見極めが必要になるためです。





株式会社フロッグポッドは、これまで Power Platform を活用した業務改善・内製化支援を行ってきた知見をもとに、Copilot Studio を使って業務支援エージェントを企画・作成・テスト・公開する第一歩を、実践形式で学べる研修として「Copilot Studio入門」を開発しました。









■研修概要｜Copilot StudioでAIエージェントを作成、運用する全工程を体験

本研修では、Copilot Studioを使ったAIエージェントの設計・作成・テスト・公開・改善の一連の流れをハンズオン形式で体験していただけます。座学・デモ・演習を組み合わせたプログラムで、研修後すぐに業務へ活かせるスキルの習得を目指します。





【カリキュラム】

● Copilot Studioとは何か／AIエージェントの基本概念

● 【座学】Copilot Studioの位置づけと活用シーン

● 【DEMO】完成物デモ(実際のエージェント動作を確認)

● 【ハンズオン】ナレッジ活用エージェント作成

● 【ハンズオン】企画・提案の骨子整理エージェント作成

● 【DEMO】発展機能紹介(Power Platformとの連携など)

● 【演習】提案骨子整理エージェントの実践演習





【本研修のゴール】

● Copilot Studioの基本操作を習得し、AIエージェントを自分で作成、設定できるようになる

● Copilot Studioが向く業務／向かない業務を判断し、社内で説明・提案できるようになる

● ナレッジと指示を活用して、社内FAQ・問い合わせ対応など実務直結のエージェントを構築できる

● テスト、公開、共有、改善のサイクルを理解し、継続的に精度を高められるようになる

● 社内のAIエージェント活用を推進できる人材としての基礎を固める





研修教材例1

研修教材例2





■実施方法・費用

費用：1名 38,500円(税込)

実施方法：オンライン、または対面

研修時間：4時間

〈Point〉

● Copilot Studioを利用できるMicrosoft 365ライセンス(またはCopilot Studio単体ライセンス)が必要となります









■人材開発支援助成金の活用で、受講費用を大幅に削減できます

本研修は、既存の Power Apps 研修(6H)または Power Automate 研修(6H)と組み合わせることで、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の受給要件を満たします。セットで受講すると費用をさらにお得にご利用いただけます。

Power Automate なら Copilot Studio から別サービスへ連動させるシーンで有効です。

人材開発支援助成金とは

新規事業展開や従業員のスキル習得のための訓練を計画的に実施した企業に対し、経費・賃金の一部を助成する厚生労働省の制度です。





＜経費助成率＞

● 中小企業：75％／大企業：60％





＜賃金助成＞

● 中小企業：1,000円／時間／大企業：500円／時間

※令和8年4月時点

詳細： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html





〈助成金活用シミュレーション〉

Power Apps(または Power Automate)＋ Copilot Studioのセット受講(通常：1名77,000円・税込)の場合、

● 中小企業｜経費助成適用後 → 受講料 19,250円(税込)

● 中小企業｜賃金助成も含めると→ 実質負担額 7,250円(税込)

社内のDX推進・AIリスキリングに向けて、ぜひ助成金を活用した受講をご検討ください。









■こんな企業・DX推進担当者様におすすめ

● AIエージェントを社内で内製したいが、ツールの選定や導入方法に迷っている

● 社内の問い合わせ対応・FAQ業務をAIで自動化・効率化したい

● Copilot Studio などの Microsoft AI 製品を導入したが、活用できる人材が育っていない

● Power Platformを活用したDX推進をさらに加速させたい

● 生成AIを業務に組み込む第一歩として、ノーコードでAI開発を体験させたい