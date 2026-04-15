″なんとなく不調″ を抱える現代人に寄り添う。 心身を整え、明日へ向かう活力を灯す、新ウェルネスブランド「wamca」誕生。

株式会社DOWISE

「ながらで30分」ただ座るだけで、体と心がほどけていく------。



株式会社DOWISE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：森清樺、以下当社）は、2026年4月15日に、ウェルネスブランド「wamca（ワムカ）」より、「自宅よもぎ蒸し用スターターセット」を発売開始いたします。

近年、「なんとなく不調」を抱える人の増加や、温活・セルフケア需要の高まりを背景に、“治療ではなく日常で整える”新しい健康習慣への注目が集まっています。

家事や仕事の合間に、無理なく続けられる設計と、暮らしに馴染むデザイン、そして素材と作り手へのこだわりを通じて、現代人の心と体に寄り添う新しい温活体験を提供します。

■ 第一弾プロダクト：自宅よもぎ蒸し用スターターセット

wamca「自宅よもぎ蒸し用スターターセット（5点）」

よもぎをはじめとした薬草やハーブを煮出し、立ち上る蒸気を下半身から取り入れることで、からだを芯から温め、めぐりを整える「よもぎ蒸し」。約600年前から続く伝統的な温熱ケアを、自宅で日常的に続けられるよう再設計したのが、wamcaの「自宅よもぎ蒸し用スターターセット」です。換気ができる畳半畳ほどのスペースがあれば、リビングでも脱衣室でもどこでも利用できます。

読書をしながら、好きな音楽を聴きながら、香りや蒸気に癒されながら。ただ座って蒸されるだけで薬草の力が全身を包み込み、"30分のながらケア"で心身を整えます。サロンへの予約も移動も不要。自宅で完結するから、時間もコストも最小限に抑えられます。忙しい日常の中でも、自然と続けやすいです。また、継続することで、冷えや巡りの改善、むくみの軽減、肌状態の変化など、からだの内側からの変化も期待できます。

プロダクト情報詳細

製品名： wamca 自宅よもぎ蒸し用 スターターセット

発売日： 2026年4月15日

販売場所： wamca公式サイト （wamca-jp.com）

セット内容： ・自宅よもぎ蒸し用 ひのきチェア（折りたたみ式）

・自宅よもぎ蒸し用 ダブルレイヤーマント

・自宅よもぎ蒸し用 コンフォートクッション

・お悩み別よもぎ蒸しブレンド（5回分）

・電子鍋

セット価格： 単品 65,885円（税込）、定期初回 54,450円

※定期2回目～はお悩み別よもぎ蒸しブレンド（5回分）を28日ごとにお届け

■ プロダクトのこだわり

〈素材と作り手〉

自宅よもぎ蒸し用ひのきチェア（折りたたみ式）

埼玉県横瀬町の職人が、一つひとつ丁寧に仕上げたよもぎ蒸し用の椅子。国産ひのきの無垢材を使用し、湿気に強く抗菌・抗カビ性に優れ、天然木ならではの香りと温もりがあります。また、JIS規格相当の静的強度・耐久性試験を実施しているので、蒸し時間中も安心して体を預けられます。

お悩み別ハーブブレンド

古来より「薬草の宝庫」と言われている伊吹山で育った天然ハーブを使用しています。山あいの風通しのよい斜面と澄んだ水に恵まれて育ったため、香りが豊かでやさしいのが特徴。機械に頼らず、自然乾燥で仕上げることで、自然本来のやわらかな香りと蒸気をそのまま閉じ込めました。悩みに合わせて、4種（DETOX・WARM・BEAUTY・RELAX）のブレンドから選べます。

〈忙しい毎日でも、続けられる設計〉

折りたたむと幅7.6cmになる椅子、洗濯機で丸洗いできるマントとクッション、パック入りのブレンドなど、自宅よもぎ蒸しを習慣化できるよう「日常的な使いやすさ」にこだわりました。

■ よもぎ蒸しとは

よもぎ蒸しは、約600年前に生まれたとされる伝統的な温熱ケアです。近年、温活・フェムケア市場の拡大とともに日本国内でも専門サロンやセルフケアサービスが増加し、都市部を中心に認知・利用者が広がっています。一方で、サロンの定期利用は、コストや時間的なハードルが高いのも実情です。wamcaは、よもぎ蒸しを自宅で・毎日・ながらで続けられる形に再設計することで、「続けられるケア」として日常に届けます。

■ ブランド立ち上げの背景： 現代人の"なんとなく不調"という課題

共働き世帯の増加、育児と仕事を両立するワーキングマザーの拡大、そして加速するデジタル化による常時接続社会--現代人が抱えるタスクと情報量は、かつてとは比べものにならないほど膨らんでいます。

その結果、「体が重い、疲れやすい、なんとなくだるい」--病気ではないけれど万全でもない、そんなグレーゾーンの不調を抱えたまま走り続ける人が増えています。自覚しながらも対処できないまま後回しにされがちなこの"未病"状態は、日々の生活の質や行動エネルギーに静かに影響を与え続けます。

日本では20～60代の約8割が未病状態な不調を感じており、特に女性では約8割もが経験しています。また、ユニ・チャームの調査によると、不調を抱える女性の半数以上が、「どう対策すればいいかわからない」といった理由で、十分な対処ができていない実態があります。

wamcaは、そんなグレーゾーンに寄り添うために生まれました。

心身が整うことで、人生を、社会をよりよくしたいとアクティブに生きる人が増える。

--そんな未来をつくるための、日常で続けられるウェルネス習慣を届けたいと考えています。

出典元

ツムラ「第6回 なんとなく不調に関する実態調査」2026年1月

https://www.tsumura.co.jp/news/newsrelease/item/20260114.pdf

ユニ・チャーム「女性の不調に関する調査」2024年10月

https://www.unicharm.co.jp/ja/company/news/2024/1008-01.html

■ 開発者について：母として、社長として。実体験をブランドに込めて。

代表取締役 森 清樺

新卒でリクルートに入社後、博報堂コンサルティングに第二新卒で入社。美容やファッション領域のマーケティング・ブランディングに従事。2020年、D2C美容メーカーにてヘルスケア事業を立ち上げ、ブランド責任者に就任。2023年執行役員を経て、2024年に独立し株式会社DOWISEを設立。

プライベートでは、2025年2月に出産し、一児の母に。仕事と育児に追われる日々の中で、気づけば自分のケアは後回しに。

ライフステージが変わっても、自分らしくアクティブに生きたい。同じように感じる全ての人へ、心身を整え明日に向かえる習慣を届けるために、ウェルネスブランドwamcaを創設。

■ブランド概要

・ブランド名：wamca（ワムカ）

・公式サイト： https://wamca-jp.com

・Instagramアカウント：@wamca.jp https://www.instagram.com/wamca.jp

・問い合わせ先：info@dowise.co.jp