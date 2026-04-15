縁起のいい妖怪たち。日常に福を呼び込む、ポップで不思議な和雑貨【中村杏子×倭物や カヤ】コラボ第2弾 4月中旬より順次発売

株式会社アミナコレクション

和雑貨ブランド「倭物や カヤ（わものや かや）」と、ネオレトロポップな世界観で人気のイラストレーター・中村杏子（なかむら きょうこ）氏がコラボレーション。妖怪たちを福招きのモチーフとして描き起こしたコレクション「喜々怪々（ききかいかい）」が、描き下ろし新柄2点を加えた第2弾として、2026年4月中旬より順次発売いたします。

──「喜々怪々」妖怪たちが、縁起よく騒ぐ。

中村杏子×倭物や カヤ 商品特集ページ :https://bit.ly/4tvFU1G

怖いのに、かわいい。不思議なのに、縁起がいい。

「奇々怪々」を「喜々怪々」に読み替え、福を呼ぶモチーフとして再解釈したこのコレクション。妖怪たちはここでは、日常に小さな福を運んでくる存在です。

新柄・描きおろし

本コレクションのために描き下ろされた2つの新柄、「遊郭図（ゆうかくず）」と「虎」。妖怪たちが華やかに入り乱れる世界観と、力強くも艶やかな虎。中村氏ならではのネオレトロポップが凝縮された作品です。

作品紹介：遊郭図

カラフルに彩られたにぎやかな屋敷は、妖怪たちが暮らす怪しくもポップな世界観をイメージして制作。作品の中には鵺、鴉天狗、九尾の狐、化け猫など日本特有の妖怪たちが描かれています。

作品紹介：虎

「喜々怪々」のテーマにあわせ、現実の虎とは少し姿が違う幻想的なデザインで表現。

怪しい雲を身に纏い、二本生えた尻尾は猫又ならぬ虎又であることをあらわしています。

商品ラインナップ（全17アイテム）

こんな方に。

- 縁起ものを日常にさりげなく取り入れたい- 個性的で使いやすい和雑貨を探している- センスのいい縁起物を贈りたい◎ アクセサリー・雑貨・小物イヤリングかんざし、ピアス中央：御朱印帳刺繍トートバッグ親子がま口刺繍ポーチタブレット缶ラバーキーホルダー



◎ アパレル ※ワンサイズ展開

販売概要

リバーシブル羽織Tシャツ開襟シャツ刺子ジャン

発売日：2026年4月中旬より順次発売（一部商品は5月中旬発売予定）

販売店：倭物や カヤ 全国直営店 / 公式オンラインショップ(https://bit.ly/4mt3SZ3) / 全国の取扱店

◎中村杏子×倭物や カヤ 商品特集ページ：https://bit.ly/4tvFU1G

アーティストプロフィール

中村 杏子（なかむら きょうこ）

京都出身・在住のイラストレーター。京都精華大学イラストレーションコース卒業。日本や中華圏のノスタルジックな風景をポップに昇華した「ネオレトロポップ」な作風で国内外にファンを増やしているアーティスト。

◎Instagram: @n_muragoya(https://www.instagram.com/n_muragoya/) ◎X (旧Twitter): @n_muragoya(https://x.com/n_muragoya)

倭物や カヤ（わものや かや） について

『+NIPPON DNA』をコンセプトに、日本人が培ってきた逞しい息づかいを進化・継承しながら発信していく和雑貨ブランド。全国18店舗の直営店を展開するほか、公式オンラインショップでも購入可能です。◎Instagram(https://www.instagram.com/wamonoya_kaya/) ◎X (旧Twitter)(https://x.com/Wamonoya_Kaya)

全国の倭物やカヤ 直営店・横浜中華街本店（神奈川県）・横浜ワールドポーターズ店（神奈川県）・鎌倉小町店（神奈川県）・神楽坂店（東京都）・川越店【椿の蔵】（埼玉県）・Pasar蓮田SA店（埼玉県）・イオンモール成田店（千葉県）・成田空港第1ターミナル店（千葉県）・成田空港第2ターミナル店（千葉県）・NEOPASA清水店（静岡県）・イオンモール大高店（愛知県）・中部国際空港店（愛知県）・イオンモール仙台名取（宮城県）・京都寺町店（京都府）・神戸ハーバーランド店（兵庫県）・倉敷店（岡山県）・湯布院店（大分県）・アミュプラザ熊本店（熊本県）

全国の倭物やカヤ店舗一覧 :https://bit.ly/4mMcNW1