日本が世界に誇るコンテンツ業界のIP戦略を議論！ AIデータ社、「AIエージェント×AXフォーラム ～コンテンツ～」開催レポート

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁。以下AIデータ社）は、3月11日に、政府が戦略的に推進する重要17分野の一つである「コンテンツ業界」におけるAI活用とDX推進をテーマに「AIエージェント×AXフォーラム ～コンテンツ～」を開催しました。

開催レポートの詳細はこちら :https://webinarabc.jp/new-webinar/new-webinar_mar/

■セッション1 「日本のIPを“外貨を稼ぐ国家資産”に変えるAI孔明 on IDX × Tokkyo.Ai 2レイヤー戦略」AOSグループ代表 佐々木 隆仁

弊社佐々木は、日本のコンテンツ産業が世界有数のIP創出力を持ちながら、収益最大化の仕組みが不足している現状を指摘した。ヒット作品は生まれるものの、制作と収益、データと知財が分断されていることで価値を十分に回収できていないと分析。その解決策として、AI孔明 on IDXとTokkyo.Aiを組み合わせた「2レイヤー戦略」を提示した。勝てるIPを選定する上位レイヤーと、IP価値を最大化する下位レイヤーにより、IPを“国家資産”として回し切る構想を示し、日本のコンテンツ産業を「勘と経験」から「データと知財で勝つ知能産業」へ転換する必要性を強調した。

■セッション2 「ロケーションベースVR事例ご紹介」

株式会社ダイナモアミューズメント 代表取締役社長 小川 直樹 氏

小川氏は、ロケーションベースVR事業の実績と具体的な活用事例を紹介した。施設型エンタテインメントとしてのVRは、単なる技術導入ではなく、体験設計や導線設計、運営ノウハウが成功の鍵を握ると説明。来場者の没入体験を最大化するためのコンテンツ設計や、リアル空間とデジタルの融合による新たな価値創出の重要性が示された。また、エンタテインメントの収益モデルとしての可能性にも触れ、コンテンツと体験を組み合わせたビジネス展開の方向性が共有された。

株式会社ダイナモアミューズメント 代表取締役社長 小川 直樹 氏

■セッション3 「IP収益最大化OSの実装 ― AI ContentsProで“回し切る”現場改革」

AIデータ株式会社 取締役CTO 志田 大輔

弊社志田は、AI ContentsPro on IDXを活用したIP収益最大化の実践モデルを解説した。制作効率化、ライセンス収益の最大化、IPデータの統合管理を実現することで、部分最適と全体最適を同時に達成する仕組みを提示。従来の「IPを作る」中心のビジネスから、「IPを回し切る」運用へと転換する必要性を強調した。AIによる意思決定支援やデータ活用により、収益改善に直結する現場改革の具体像が示され、コンテンツ企業における次世代の経営基盤のあり方が提起された。

■セッション4 「エンタテインメントが心を動かす！Gamificationが持つ力と考え方」

株式会社セガ エックスディー エクスペリエンスデザイン部 ビジネスプロデューサー 矢口 岳史 氏

株式会社セガ エックスディー エクスペリエンスデザイン部 ビジネスプロデューサー 矢口 岳史 氏

矢口氏は、エンタテインメントの本質である「人の心を動かす力」に着目し、ゲーミフィケーションの考え方を解説した。ゲームの仕組みや体験設計を他分野へ応用することで、ユーザーの行動変容や継続的な関与を生み出すことが可能になると説明。単なる娯楽にとどまらず、教育、マーケティング、サービス設計など幅広い領域で活用できる可能性が示された。体験価値を中心に据えた設計の重要性が強調され、コンテンツビジネスにおける新たな価値創出の方向性が提示された。

■セッション5 「講談社マンガIPのビジネス展開の現在地 ー実務の視点からー」

株式会社講談社 ライツ・メディアビジネス本部 IPビジネス部 副部長 岩切 秀一 氏

岩切氏は、講談社におけるマンガIPのビジネス展開について、実務の視点から現状と課題を解説した。国内外でのライセンス展開やメディアミックス戦略を通じてIP価値を拡張する取り組みを紹介するとともに、生成AIの進展がIPビジネスに与える影響にも言及。権利管理や価値保護の重要性を踏まえつつ、持続可能なビジネスモデルの構築が求められると述べた。現場での意思決定や運用課題を含めたリアルな視点から、今後のIP戦略の方向性が示された。

株式会社講談社 ライツ・メディアビジネス本部 IPビジネス部 副部長 岩切 秀一 氏

■セッション6 「いまのアニメにAIは要らない」

株式会社ディー・エル・イー 代表取締役社長CEO・CCO 小野 亮 氏

小野氏は、アニメ制作の現場におけるAI活用について独自の視点を提示した。現時点では、クリエイティブの中核である表現や演出において、人の感性や判断が不可欠であると指摘し、「AIは不要」とする立場を明確にした。一方で、制作プロセスや周辺業務における効率化の可能性については一定の余地があるとし、AI活用の適用領域を見極める重要性を強調。クリエイティブ産業におけるAIとの向き合い方について、示唆に富む議論が展開された。

■アフタートーク

特別セッションでは、登壇者が一堂に会し、コンテンツ産業におけるAI活用、IP戦略、収益モデルについて多角的な議論が行われた。IPの価値をいかに最大化するか、データと知財の統合、AIの適切な活用範囲などについて意見が交わされ、業界全体の課題と可能性が浮き彫りとなった。各登壇者の立場の違いから多様な視点が提示され、コンテンツ産業の今後を考える上で重要な示唆が共有された。

■「AIエージェント×AXフォーラム～マテリアル～」ハイブリッド開催

AIデータ社では、来週4月17日（金）に「マテリアル（素材・材料・部品産業）」をテーマとした「AIエージェント×AXフォーラム」の開催いたしますので、ぜひご参加ください。

▼フォーラムの詳細はこちら：https://www.idx.jp/forum/apr/(https://www.idx.jp/forum/apr/)

日時：2026年4月17日（金）14:00～16:50 （受付開始 13:45）

会場：日経ホール＆カンファレンスルーム（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル6F）

対象：経営者、マテリアル業界のDXやAI活用推進ご担当者様、および情報システム部やDX推進ご担当者様

【AIデータ株式会社について】

名 称：AIデータ株式会社 代表者：佐々木 隆仁

設 立：2015年4月 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。9,000社以上の企業、90万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。