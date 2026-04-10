「植林ぱちんこ」が平成興業運営の3店舗に同時導入｜平成興業での累計7・8・9店舗目

株式会社地球のために

株式会社平成興業（所在地：茨城県、代表取締役：片桐 真伯）が運営するALIVE女化店・ALIVE土浦店・ALIVE御幸店の3店舗に、2026年4月8日より「植林ぱちんこ」が同時導入されます。

本サービスを運営する株式会社 地球のために（本社：大阪市北区梅田、代表取締役CEO：内藤 勝好）との連携のもと、株式会社平成興業が推進するCSR活動の一環として実施されます。

3店舗はいずれも同日に「ZENT」から「ALIVE（アライブ）」へ屋号を変更し、店内外装飾のリニューアルとともに新たなスタートを切ります。

今回の導入により、株式会社平成興業が運営する「植林ぱちんこ」導入店舗は累計9店舗目となります。（※「植林ぱちんこ」全体の累計導入店舗数については別途ご確認ください）

■ 背景：平成興業のCSR活動と屋号変更の同時スタート

株式会社平成興業は企業理念「新しいをもっと、楽しいをずっと。」のもと、CSR活動の一環として2025年9月よりZENT 太田店にて「植林ぱちんこ」を初導入。

今回の屋号変更には、お客様により活気ある遊技空間を提供し、地域で愛される店舗へと進化し続けたいという強い想いが込められています。

パチンコホール1店舗が1年間の営業で排出するCO2は約256トン。これを吸収するには、東京ドーム約6.3個分（29ヘクタール）のスギ人工林が必要とされています。

「植林ぱちんこ」は、こうした課題に正面から向き合い、「レジャーの力で地球を守る」というビジョンから誕生したサービスです。

■ 新規導入店舗

▶ ALIVE女化店

ALIVE女化店

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159506/table/14_1_cf4dc13171e3318b87644c4490fbef6c.jpg?v=202604100751 ]

▶ ALIVE土浦店

ALIVE土浦店

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159506/table/14_2_abd67e920521b48e5b2d5c77d2248570.jpg?v=202604100751 ]

▶ ALIVE御幸店

ALIVE御幸店

ALIVE御幸店

■ 導入効果：集客・CSR・採用の三拍子

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/159506/table/14_3_f5c12413626aa4fdf2a426f6dc61d127.jpg?v=202604100751 ]

「植林ぱちんこ」を体験した顧客の81%以上が好感を持つと回答（「好感が持てる」49%・「やや好感が持てる」32%）。

また、2025年卒学生を対象にした調査では、SDGsへの取り組みが企業の志望度を「上げる」と答えた学生が70%に達しており、スタッフの採用面でも差別化要因となります。

■ 今後の展開

株式会社平成興業は、今後も「植林ぱちんこ」の導入を通じて、地域社会・地球環境への貢献を積極的に推進してまいります。

株式会社 地球のためには、パチンコ業界全体でSDGsへの取り組みを広げることを目標に、導入ホールのさらなる拡大を推進してまいります。