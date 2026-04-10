国内で急速に注目を集めるAI開発プラットフォーム「Dify」開発元のLangGeniusと、教育や介護分野の実績を持つ創業50年の京進グループが4月より協業開始

株式会社LangGenius

株式会社京進（本社：京都府京都市、代表取締役社長：立木康之、以下「京進」）と、国内外で急速に広がるAIツール開発プラットフォーム「Dify」の開発元である株式会社LangGenius（本社：東京都中央区、代表取締役社長：キジマルダン、以下「LangGenius」）は、教育・介護の現場におけるAI活用推進を目的として2026年4月より協業を開始しました。

取り組みの背景

「Dify」は、プログラミングの知識がなくてもAIツールを自分で作って運用できるプラットフォームとして、近年国内外で急速に注目を集めています。世界130,000以上のプロジェクトで活用され、企業のAI活用を加速するサービスとして認知が広がっています。

一方、京進グループは1975年の創業以来、学習塾を中心に保育・語学・介護など「人の一生を支援する事業」を幅広く展開してきました。グループ従業員約7,000名、国内外約500拠点を持つ同社は今、現場の業務効率化とサービス品質の向上を同時に実現するため、まず教育・介護の領域において、AIの本格活用に乗り出しています。

両社の協業は、「話題のAI技術」と「人の一生を支援してきた50年のノウハウ」が交わる取り組みとして、教育・介護業界のDXに新たなモデルを示すものです。

取り組みの内容

1. 企業向けAI基盤の整備

京進グループのAI活用基盤として「Dify Enterprise（企業向けプラン）」の利用を開始しました。社員のログイン管理、部署ごとの利用環境の分離、操作履歴の記録といった企業向けセキュリティ機能を活用し、安心してAIを使える環境を整えています。

2. 教育・介護現場向けのAIツール開発

学習塾や介護施設などの現場の課題に直結するAIツールをDify上で開発・運用開始に向けて取り組んでいます。

面談の記録・分析ツール：面談などの音声をAIが自動で文字起こし・分析・要約。記録作業の負担を大幅に削減するとともに、面談の質向上を通じて生徒のモチベーションや成績の向上といった教育サービスの改善につなげます。

社内情報の問い合わせ自動化：社内マニュアルや規則類をAIが参照し、現場からの問い合わせに自動で回答する仕組みを構築。正確な情報をすばやく届けることで、社員が本来の業務に集中できる環境をつくっていきます。

3. AI活用支援

LangGeniusによる継続的な技術サポートと勉強会の実施を通じて、京進グループのスタッフがAIツールの作成ノウハウを獲得し、AI活用による現場の生産性向上を実現する体制を整えていきます。

今後の展望

両社は今後、教育・介護現場でのAI活用事例をさらに広げ、サービス向上と業務効率化の両面で成果を追求していきます。「人の一生を支援する事業」を展開する京進グループとDifyの技術が組み合わさることで、教育・介護・保育・語学業界全体のデジタル化に貢献することを目指します。

株式会社京進について

1975年創業。学習塾「TOPΣ（トップシグマ）」「スクール・ワン」のほか、英会話「ユニバーサルキャンパス」、保育「HOPPA」、日本語教育「京進ランゲージアカデミー」、介護「ライフパートナー」など、国内外約500拠点で事業を展開。東証スタンダード市場上場（証券コード：4735）。グループ従業員数約7,000名。

株式会社LangGeniusについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166429/table/24_1_f4c1edd3b8c194815fe2ff32f9731d14.jpg?v=202604100851 ]

「プログラミング不要でAIツールを作れる」プラットフォーム「Dify」を開発・提供。Difyは、150以上の国と地域で利用され、100万以上のAIアプリが開発されているほか、800名以上の開発者が開発に参加しているグローバルサービスです。2025年2月に日本法人を設立し、国内企業、官公庁や行政・教育機関向けのサービスを本格展開しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166429/table/24_2_2447b94605316003c747cdf654b10913.jpg?v=202604100851 ]

本件に関するお問い合わせ

株式会社京進

経営情報企画部 IR広報課 森崎

TEL：075-365-1550

E-mail：morisaki@kyoshin.co.jp





株式会社LangGenius

E-mail：business@dify.ai





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