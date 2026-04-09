リネットジャパングループ、名古屋市に障がい者グループホームを開設

リネットジャパングループ株式会社

リネットジャパングループ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：黒田武志）の子会社RJソーシャルケア名古屋株式会社（本社：愛知県大府市、代表取締役：鈴木眞治）は、中～重度障がい者向け日中サービス支援型グループホーム「スマイルホーム名古屋徳重」を、2026年6月1日に名古屋市緑区に開設します。2026年3月5日に発表した「ソーシャルケア事業 中期計画 Social Care Growth & Roll-up 2030」では、2030年９月期に日中サービス支援型グループホームを70～90棟へ拡大する計画を掲げています。今回の名古屋市への開設は、首都圏・中部・関西の3大都市圏でのドミナント展開を定めた同中計における、中部エリア第1号施設の開設となります。

■施設概要

■施設特徴

バリアフリーに配慮した新築施設で、経験豊富な専門スタッフが24時間体制でサポート。

健康管理・服薬管理・金銭管理にも対応するほか、日中もホームで過ごせる環境のもと、入居者一人ひとりの趣味・趣向に沿った生活を支援します。また、訪問看護・訪問歯科・訪問医療など地域の訪問サービスとの連携体制を整え、重度障がい者の緊急一時的な宿泊ニーズに対応するショートステイも併設します。

■早期安定稼働体制の横展開

2025年10月に開設した「リビットホーム東川口」（埼玉県川口市）では、開設3か月で満床を達成し、入居者・ご家族の皆様から安定した生活の場として評価をいただいています。地域の重度障がい者支援の受け皿として安定的に機能しながら、ストック型収益施設としても順調に立ち上がりました。今回の名古屋徳重施設においても、この「早期安定稼働体制」を確立し、入居者の皆様に安心できる住まいをお届けするとともに、継続的・安定的な事業運営を実現してまいります。

■中期計画「Social Care Growth & Roll-up 2030」について

当社グループは、リサイクル事業（環境：E）とソーシャルケア事業（社会：S）のシナジーを「ES戦略」と定義し、2つの事業を成長の両輪と位置づけています。ソーシャルケア事業においては、１.自社による新拠点の積極的開設、２.SBI地域事業承継投資ファンドとの提携によるロールアップ型M&Aの2つの拡大手法を組み合わせ2030年9月期に日中サービス支援型グループホーム70～90棟体制構築を目指します。今後も弊社グループは、障がいのある方ひとりひとりに合ったお住まいやお仕事を探すお手伝いを継続して参ります。

会社概要

【会社名】 リネットジャパングループ株式会社（東京証券取引所/証券コード：3556）

【所在地】 名古屋市中村区平池町 4-60-12 グローバルゲート26階

【設 立】 2000年7月27日

【代表者名】 代表取締役社長 ⿊田武志

【資本金】 12億5,053万円 (2025年9月30日現在)

【従業員数】 1,063名 (2025年9月30日現在) ※パート・アルバイト含む

【事業内容】＜小型家電リサイクル事業＞

・小型家電リサイクル法の認定事業者としてパソコン・小型家電の回収

・リサイクルを通じた知的障がいのある方の雇用創出

＜リユース事業＞

・ネット中古書店「ネットオフ」の運営

・ゲーム・ホビー・ブランド品・スマホなどのネット買取サービスの展開

＜ソーシャルケア事業＞

・障がい者のやりがいのある仕事と安心して暮らせるグループホームの展開

・就労継続支援Ｂ型事業所と障がい者グループホームを運営

＜海外HR事業＞

・外国人材の「教育ならびに送出し事業」を展開

※小型家電リサイクル事業とソーシャルケア事業は環福連携モデル推進に取り組んでいます。

【URL】 https://corp.renet.jp/

- 本件に関する報道関係者様お問い合わせ先 -

リネットジャパングループ株式会社 担当：塚本

TEL：03-5797-8665 / FAX：03-5797-8669 / Mail：press@renet.jp