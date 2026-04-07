貼りやすさ革命！iPad用強化ガラスフィルムを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、高い透明度と耐久性を兼ね備え、誰でも簡単に貼り付けが可能な強化ガラスフィルム「200-LCD070」を発売しました。

掲載ページ

液晶保護フィルム Apple iPad A16 第10世代 10.9インチ用 強化ガラスフィルム

型番：200-LCD070 販売価格：2,254円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-LCD070

おすすめポイント

・パッケージを使った簡単貼り付けで失敗しにくい

・日本製ガラス採用で高透明＆高耐久

・Apple Pencil対応で操作性そのまま

商品特長

日本製ガラス採用で高い透明度と耐久性

本製品は日本製ガラスを採用した0.33mmの強化ガラスフィルムです。高い硬度により傷や衝撃から画面をしっかり保護しながら、クリアな表示を維持します。写真や動画、テキストも鮮明に映し出し、iPad本来の美しいディスプレイを損なうことなく使用可能。日常使いからビジネスシーンまで安心して使える品質です。

誰でも簡単に貼れるガイド付き設計

貼り付け時のズレや気泡を防ぐため、パッケージ自体が貼り付けガイドとして機能する設計を採用しています。特別な技術や経験がなくても、開封後すぐにスムーズな装着が可能です。カット不要の専用設計により位置合わせも簡単で、初めて保護フィルムを貼る方でも安心して使用できます。

全面密着で気泡が入りにくい

全面にシリコン接着層を採用し、液晶画面へ均一に密着。両面テープ不要で、貼り付け時に気泡が入りにくい構造となっています。画面全体をしっかりカバーすることで、タッチ感度を損なわず快適な操作性を維持。見た目にも美しい仕上がりを実現します。

Apple Pencil対応で快適な操作性

タッチ操作はもちろん、Apple Pencilにも対応しており、スムーズな書き心地を実現。イラスト制作やメモ書き、ビジネス用途など幅広いシーンでストレスなく使用できます。フィルム装着後も違和感のない操作感で、iPad本来の使い心地をしっかりキープします。

専用設計＆薄型で干渉しにくい

2025年モデルのA16 iPadおよび2022年第10世代10.9インチiPadに対応した専用設計。カット不要で開封後すぐに装着でき、端末とのフィット感も抜群です。0.33mmの薄型設計によりケースとの干渉も少なく、日常使いにおいてもストレスフリーな使用感を提供します。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-LCD070

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-lcd070/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-lcd070.html

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVLZ4BS3

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。