名古屋エリア初進出！韓国で50店舗展開の美容皮膚科「ベンスクリニック」が3月28日（土）開院。最新の韓国式肌管理を身近に提供

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”2026年3月28日(土)”日本国内4号店となる韓国発の美容皮膚科「ベンスクリニック」が、オシャレな街・名古屋に新規開院します。ベンスクリニックは韓国国内で約50店舗を展開し、日本では新宿院・横浜院・渋谷院に続き、名古屋エリアへ初進出となります。

ベンスクリニック名古屋は、東山線/名城線栄駅から徒歩4分というアクセス抜群の立地に位置します。仕事帰りやお買い物の合間など、忙しい日常の中でも無理なく通える点が大きな特徴です。また、韓国式医療美容をベースにした肌管理メニューを中心に、“初めての美容医療”から“定期メンテナンス”まで幅広く対応します。ボトックスやインモード、ポテンツァといった定番人気の施術はもちろん、韓国で注目されるウルセラ、サーマクール、リジュランヒーラーなど、最先端の施術も受けられるのが特徴です。患者様一人ひとりの「その時の悩み」や「肌状態」に合わせて、最適な施術をご提案します。

３月28日からオープンイベント開催！

開院当日である3月28日(土)より、オープンイベントを開催予定です。

イベント内容や詳細情報は、ベンスクリニック名古屋の公式ホームページにてご確認ください。

ベンスクリニックとは？

K-Beautyを先導するベンスクリニックは韓国国内で約50店舗を展開し、日本では新宿院・横浜院・渋谷院に続き、名古屋エリアへ初進出となります。

ベンスクリニック名古屋 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154880/table/6_1_66be07e358a528db41b2302bdb1f9478.jpg?v=202603211151 ]