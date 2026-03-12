【2026年版】無料で使えるPDF編集ソフトおすすめ14選｜初心者でも使いやすいツールを徹底比較
PDFはビジネスや日常の書類管理でよく使われるファイル形式ですが、編集するには専用のツールが必要です。近年は無料でも高機能なPDF編集ソフトが増えており、テキスト修正やページ整理、形式変換などを簡単に行えるようになりました。
この記事では、無料で利用できるおすすめのPDF編集ソフト14選を紹介し、それぞれの特徴や使いやすさをわかりやすく解説します。自分に合ったツール選びの参考にしてみてください。
Part1. 無料PDF編集ソフトを選ぶポイント
無料のPDF編集ソフトを選ぶ際は、次のポイントを確認しておくと失敗しにくくなります。
1. 必要な編集機能
テキスト編集、画像追加、ページ整理、注釈、PDF変換、電子署名など、自分の用途に合った機能があるか確認しましょう。
2. 操作のしやすさ
初心者でも直感的に使えるシンプルなインターフェースのツールを選ぶと作業がスムーズです。
3. セキュリティ
パスワード保護や暗号化など、PDFを安全に管理できる機能があると安心です。
4. 対応OS
Windows、Mac、Linuxなど、自分の利用環境に対応しているかを確認しましょう。
5. 無料版の制限
無料プランでは、ファイルサイズや編集回数に制限がある場合があるため、事前にチェックしておくことが重要です。
Part2. おすすめ無料PDF編集ソフト14選
ここでは、無料で利用できる人気のPDF編集ソフトを14種類紹介します。それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較しながら、自分の用途に合ったツールを見つけてみましょう。
1. Adobe Acrobat Reader - 定番のPDF閲覧・注釈ツール
Adobe Acrobat Reader は、世界中で広く利用されているPDFソフトの一つで、PDF閲覧ツールとしての定番アプリです。無料版でもPDFの閲覧だけでなく、コメントの追加やフォーム入力、電子署名などの基本機能を利用できます。
公式ソフトならではの安定性と信頼性があり、PDFを安全に閲覧・共有したいユーザーに特に適しています。さらに、WindowsやMacだけでなく、スマートフォンにも対応しているため、さまざまな環境で利用できるのも特徴です。
なお、より高度な編集（テキスト編集や画像編集など）を行う場合は、有料版の Acrobat Pro が必要になります。
主な機能
・PDFの閲覧・印刷
・コメントや注釈の追加
・フォーム入力
・ページの回転
・電子署名の追加
対応OS：Windows / Mac / iOS / Android
料金：無料（有料版で追加機能あり）
メリット
・世界的に利用されている信頼性の高いソフト
・操作がシンプルで初心者でも使いやすい
・PCとスマートフォンの両方に対応
デメリット
・テキストや画像の本格的な編集は有料版のみ
・ソフトの容量が比較的大きく、環境によっては動作が重くなる場合がある
2. Tenorshare PDNob - AIとOCRを搭載した多機能PDF編集ソフト
Tenorshare PDNob は、軽快な動作と豊富な編集機能を兼ね備えたPDF編集ソフトです。シンプルで分かりやすいインターフェースを採用しており、初心者でもスムーズに操作できます。
基本的なテキスト編集や画像追加、ページ整理に加え、OCRによる文字認識機能を搭載しているため、スキャンされたPDFのテキストも編集可能です。また、PDFの変換・結合・圧縮などの実用的な機能も揃っており、日常的なPDF作業を効率よく行えます。
