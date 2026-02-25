株式会社QQEnglish（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光）は、サッカーをテーマに英語で交流する無料オンラインイベント「QQ E-Table Football Night」を、2026年2月27日（金）19時から開催いたします。本イベントでは、参加者が「マイベストイレブン」をテーマに、好きな選手や理想のチームについて英語で語り合います。英語学習者に不足しがちな“英語を実際に使う機会”を提供することを目的としており、QQEnglishユーザー以外の方も無料で参加可能です。

サッカーをテーマに、英語で自分の考えを伝える機会を提供

本イベントでは、世界中で親しまれているスポーツであるサッカーをテーマに、英語で交流を行います。サッカーは国や言語を超えて共有される話題であり、好きな選手やチームについて話すことは、英語学習者にとっても自分の考えを英語で表現しやすいテーマの一つです。今回の交流会では、「英語で語るマイベストイレブン "Talking My Best XI（eleven） in English"」をテーマに、参加者が自分の理想のチームや好きな選手について英語で紹介し、交流します。英語を「勉強する対象」としてだけでなく、「自分の興味や考えを伝える手段」として使う機会を提供します。

イベントの特徴

イベントはZoomを使用し、参加者は3～4名の少人数グループに分かれて英語でフリートークを行います。進行は日本人スタッフが行い、英語初心者の方でも安心して参加できる環境を整えています。英語と日本語を交えながらの参加も可能で、英語力に自信がない方でも気軽に英語を使う経験を得ることができます。英語力を評価する場ではなく、英語を使う経験そのものを目的としたイベントです。

過去交流イベント参加者の声

「とても楽しい時間でした。学習者が自分意外にいることも認識できて、動機づけになりました。毎週でも企画してください。」（50代・男性）「はじめはちゃんと交流できるか不安でしたが、メンバーが話を振ったりしてくれたし、似た英語レベルの人と話ができて、学習方法やモチベーション維持の話を聞けて良かった。」（40代・女性）「2回目の参加でした。前回と違うレベルのE-Tableに参加させていただきましたが、いろいろな方々とお話ができて楽しかったです。また参加したいです。」（30代・女性）

イベント概要

・イベント名：QQ E-Table Football Night・開催日時：2026年2月27日（金）19:00～20:00・形式：オンライン（Zoom）・参加費：無料・対象：英語に興味のある方・英語レベル：超初心者～初中級者向け※英語と日本語を交えて参加可能※QQEnglishの受講有無は問いません

QQEnglishとは

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。