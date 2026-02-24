大妻女子大学と株式会社紀ノ國屋の共同開発で春限定の和スイーツが誕生！食物学科の学生が企画・設計した「桜とあまさけのミルクプリン」が3月1日から発売

大妻女子大学と株式会社紀ノ國屋の共同開発で春限定の和スイーツが誕生！食物学科の学生が企画・設計した「桜とあまさけのミルクプリン」が3月1日から発売