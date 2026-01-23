本県における宇宙産業創出等に関する取組の情報発信と、県内企業に対する宇宙ビジネス参入の契機・取引の機会の創出を目的に、東京ビッグサイトで開催される「2026国際宇宙産業展ISIEX」に出展します。 本展示会では、鳥取砂丘月面実証フィールド「ルナテラス」を有する鳥取砂丘の砂に加え、宇宙産業に取り組む県内企業の製品・技術力の展示を行いますので、ぜひお越しください。

【展示会概要】

開催期間：令和8年1月28日（水）～30日（金）（会場時間は10:00～17:00）会 場：東京ビッグサイト 東ホール（東京都江東区有明3-11-1）主 催：日刊工業新聞社

【鳥取県ブース出展者】

https://biz.nikkan.co.jp/eve/isiex/

団体名：アイコンヤマト株式会社概要：土木業界の知見を基盤に先進的なデジタルソリューションを提供。点群データを含む3次元技術を強みに業務効率化や品質向上を目指すシステム開発に注力し、顧客の多様なニーズに応じたカスタマイズソリューションの提供による業務プロセルの最適化や新たな価値創造を実現。

https://www.icony.jp/

団体名：株式会社amulapo概要：宇宙体験のコンテンツをXR、ロボット、AIなどのICT技術を用いて、制作する若手の技術者集団。科学技術の発信・社会実装を担い、科学技術の促進と楽しい未来体験を提供。宇宙開発の促進に向け、XR等のデジタル技術を活用した3次元可視化システムの開発にも取り組む。

https://www.amulapo-inc.com/

団体名：株式会社新興螺子概要：自動車の保安部品で培った技術を宇宙環境計測装置や人工衛星の部品製造へ展開。宇宙分野では、長年の知見を活かした精密な切削加工により高い信頼性を実現。設計段階から参画し、塑性・切削双方のノウハウで最適な工程や形状を提案し、厳格な品質管理体制のもと確かな技術力を提供。

http://www.shinkhorashi.jp

団体名：株式会社スペースシフト概要：2009年12月設立。「Sense the Unseen from Orbit（地球上のあらゆる変化を認識可能に）」をテーマに、地球観測衛星から得られたデータを解析するAIを開発。インフラ管理、防災・減災、農業、環境保全など様々な分野で活用可能な衛星データ解析パッケージ「SateAIs（サテアイズ）」を展開。また、事業共創プログラム「SateBiz（サテビズ）」を通じて、衛星データを用いた持続可能な社会の実現を目指す。

https://www.spcsft.com/

団体名：株式会社たすく概要：宇宙技術を応用したシステム開発に特化したエンジ二アリング会社。月面探査車の開発を通じた月面産業の構築推進に加え、超小型衛星や宇宙ステーションで使用する機器の開発にも取り組む。地上から月面までの全領域をカバーする宇宙機器開発のパイオニアとして、最先端技術の追求と未踏の新分野への挑戦を続ける。

https://task-inc.tech/

団体名：MASUYAMA-MFG 株式会社概要：3D データからのワンストップ加工で開発のリードタイムを短縮するとともに、多くの宇宙部品で培った「寸法公差±10μm」「幾何公差±30μm」の確かな技術力で複雑な形状も高精度に実現。打ち合せから加工までを一括して引き受け、開発現場に圧倒的なスピードを提供。

https://masuyama-mfg.co.jp/

体名：有限会社山本精機概要：分析機器、半導体製造装置、医療機器向けの精密機械部品を製造。ステンレスやチタン等の切削加工について多くのノウハウを有する。精密溶接や自社加工部品を使用した組み立てラインを併設し、原材料投入から組立完成まで一貫した対応が可能。

https://yamamoto-seiki1974.jp/

団体名：鳥取県概要：国内有数の美しい星空を有する「星取県」から宇宙産業創出を目指し、日本初となる屋外常設型月面実証フィールド「ルナテラス」を整備。産学官連携で宇宙産業創出に向けた取組を推進。

【取材方法】

https://www.pref.tottori.lg.jp/297170.htm

・本展示会の取材にあたっては、事前のプレス登録が必要です。・主催者ホームページにて事前に必要事項を登録し、登録完了後に発行されるプレスバッジを当日会場に持参してください。（※プレス登録URL)

【本リリースに関するお問い合わせ先】

https://nikkankogyo.form.kintoneapp.com/public/springfair-press

鳥取県商工労働部産業未来創造課TEL：0857-26-7690／FAX：0857-26-8117