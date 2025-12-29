「香りで癒される」韓国発ボディ・ヘアケアが舞浜に集結… K-BEAUTY TOKYO POPUP、初日から大盛況
顔のケアだけでなく、ボディやヘアケアまで拡張するK-ビューティーのトレンドが舞浜で証明されました。
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、12月28日から30日まで舞浜イクスピアリで開催されるポップアップストアの初日来場者が300名を突破したと発表しました。特に、年末のギフトシーズンに合わせ、パッケージと香りにこだわった「ボディ＆ヘアケア」ブランドへの注目が高まっています。
「BUBBLE MONKEY （バブルモンキー）」は、入浴時間が楽しくなるカラフルなバスボムとバスパウダーを披露し、家族連れやカップルの視線を釘付けにしました。
「lemetique （ルメティーク）」は、まるで香水のような高級感あふれる香りのボディケア製品を展示し、来場者が足を止めて香りを試す姿が多く見られました。
ヘアケア分野では、「Schön:u （シェンユ）」がダメージケアに特化したサロンクオリティの製品を紹介し、「LIORA （リオラ）」は日常にときめきを与える繊細な香りのボディ製品で来場者を魅了しました。
運営事務局は「日本の消費者は香りやテクスチャーに敏感であり、今回の参加ブランドはその高い基準を満たしている」と自信を見せています。
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
DOOK'N DOOK'N 運営事務局
※本プレスの内容は、株式会社BRAND WARPがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
