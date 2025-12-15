こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ウェブサイトが売上に貢献していない？ 生成AIを使って改善する方法を紹介します（12/23 無料オンラインセミナー）
2025年12月23日（火）21：00〜22：00 『Webサイト改善の指南書』出版記念 データ×生成AIで成果を出す！Webサイト改善の勝ち筋【Flashセミナー】 Vol.133
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は12月23日、自社のウェブサイトを構築したものの売上に貢献せず、どう改善したら良いか分からない方を対象にしたオンラインセミナーを開催します。サイトは本来、訪れたユーザーを顧客に変える（コンバート）するのが目的。生成AIをいかに取り入れ、ウェブサイトを改善するか、実践的なノウハウを解説します。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/193519
■セミナー内容
「ウェブサイトからの問い合わせが来ない」
「デザインの良し悪しの判断がつかない」
「いい感じにリニューアルしたのに売上が増えない」
こうした悩みをお持ちの方は少なくありません。また、デザインやコンテンツの変更を行うにしても、結局何から手を付けていいかわからないという方も多いものです。
本セミナーでは新刊『［新人Web担当でも使える］Webサイト改善の指南書』の著者自らが、生成AIをいかに“作戦”に取り入れ、ウェブサイトを確実に改善していくか、その実践的なノウハウを具体的なTipsを交えて解説します。
コンテンツを作る目的は本来、ウェブサイトに訪れたユーザーを顧客に変えることです。生成AIの登場で、ウェブサイト改善のスピードと質は劇的に変わろうとしています。
生成AIを活用し、コンバージョンにつながるコンテンツ改善のポイントを学びましょう。
▼こんな方におすすめ
ウェブサイトへのアクセスはあるが、コンバージョンが増えない
生成AIをどう活用すればウェブサイトを改善できるか知りたい
頑張って記事を書いているけれど成果が出ない
ウェブサイトをビジネスに活用したいディレクター、マーケター、デザイナー、経営者
https://digitalpr.jp/table_img/2934/124573/124573_web_1.png
■登壇者
井水 大輔（いみず・だいすけ）
ウェブ解析士マスター
企業のデジタルマーケティングの「作戦」を練り、ウェブサイトの制作や運用コンサルティングを通じた実行支援を手掛ける。特にアクセス解析データを活用した改善施策が得意。これまで300サイト以上のウェブサイト制作に関わり、企業の売上アップに貢献した。
近年ではSNSやウェビナー、広告、ホワイトペーパー作成、マーケティングチームの育成など、企業のマーケティング活動全般の伴走も行う。 クライアントワークのかたわらデジタルマーケターの育成にも力を入れ、これまで延べ1万5000人以上にセミナーや研修を実施。
生成AI関連では、業務で使っている内容を基にウェブ解析士公式テキストの生成AIの章の執筆に携わる。セミナーでの登壇多数。受賞歴に、CSS Niteのベストセッションやウェブ解析士アワードなど。
著書
『コンバージョンを上げるWebデザイン改善集』8刷
『自社サイトをコストで終わらせないために（56）』
『1週間でGoogleアナリティクス4の基礎が学べる本』（共著）
『ウェブ解析士認定試験公式テキスト』（共著）
『Web担当者Forum』『Web Designing』などの専門媒体でも執筆多数。
SNS
X：@ImiDai https://x.com/ImiDai
LinkedIn：https://www.linkedin.com/in/daisukeimizu/
司会進行
積 高之（せき・たかゆき）
チーフSNSマネージャー／京都華頂大学准教授／WACA理事
株式会社エボラ二CMO
京都積事務所代表
ITC京都副理事長
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
『［新人Web担当でも使える］Webサイト改善の指南書 ―生成AIと100のTipsで売上・集客を最大化！』販売サイト
https://www.amazon.co.jp/dp/4839989435
セミナー申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/193519
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/
