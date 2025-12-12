こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「TOKYO AUTO SALON 2026」にTOYO TIRESブ−スを出展
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、2026年1月9日（金）から11日（日）までの3日間、幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される世界最大級のカスタムカーショー「TOKYO AUTO SALON 2026」にTOYO TIRESブースを出展しますのでお知らせいたします。
当ブースでは、「OPEN COUNTRY」シリーズと「PROXES」シリーズの2大ブランドを中心に、当社製タイヤを装着したモータースポーツ車両やカスタム車両を多数展示します。また、顧客ニーズの多様化を見据えたデザインコンセプトタイヤを参考出品します。これらの展示を通じ、両ブランドの魅力とさらなる飛躍に向けて挑戦を続ける当社の取り組みに触れていただくことができます。
またステージプログラムでは、「PROXES」シリーズ誕生35周年を記念し、当社ブランドアンバサダーをはじめとするゲストが登壇するスペシャルイベントを開催します。加えて、国内外のオフロードレースで活躍する当社サポート選手によるトークショーや人気ゲーム「グランツーリスモ7」で世界チャンピオンになった経験を持つ当社社員との対戦ステージなど、当社独自の特別企画を用意しています。
なお、TOYO TIRESブースの最新情報は、特設サイト（https://www.toyotires.jp/TAS2026/）にて本日より随時公開いたします。
■TOKYO AUTO SALON 2026 概要
会 期：2026年1月9日（金）〜11日（日）
会 場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
国際展示場 ホール1〜11／国際会議場／イベントホール／屋外展示場（予定）
ブース：東8ホール807
「TOKYO AUTO SALON 2026」に関する詳細な情報は、オフィシャルサイトをご覧ください。
https://www.tokyoautosalon.jp/2026/
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
TOYO TIRESブース（イメージ）
