大東文化大学が第102回箱根駅伝出場メディア向け共同記者会見を12月15日に東松山キャンパスにて開催

大東文化大学（東京都板橋区／埼玉県東松山市）は12月15日（月）、第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（2026年1月2日・3日開催）に出場する陸上競技部男子長距離選手および監督によるメディア向け共同記者会見を開催します。

■概要

・日 時：2025年12月15日（月）17:30〜 （受付開始 17:00）

・場 所：大東文化大学東松山キャンパス 6号館601教室 （埼玉県東松山市岩殿560）

・登壇者（予定）

　エントリーメンバー16名

　小出 高義 陸上競技部部長

　真名子 圭 陸上競技部男子長距離監督

■申込

　12月12日（金）15:00までに下記参加申込フォームよりお申込みください。

【参加申込フォーム】

　https://forms.gle/4u128GTKXp19Ljgd7

■対象

　テレビ、新聞、SNS等をはじめとしたメディア関係者

※一般の方の申込は受付しておりません、ご了承ください。

■スケジュール（予定）

※諸事情により変更が生じる場合がございますので、予めご了承ください。

・17:00〜17:30 受付（場所：東松山キャンパス6号館601教室）

・大学紹介

・スポンサー紹介

・部長挨拶

・監督挨拶

・エントリーメンバー紹介＆一言挨拶

・主将挨拶

・質疑応答

・フォトセッション

・個別取材時間

■注意事項

・感染症予防対策のためマスク着用にご協力をよろしくお願いします。

・当日はお名刺と自社腕章をご持参ください。撮影位置は受付順にご案内いたします。

・音声ライン、ムービー台、電源、WiFiをはじめとしたネット回線の用意はございません。

・当日、駐車をご希望の方は、事前に台数・車のナンバー等を参加申込フォームにてお知らせください。

・東武東上線高坂駅から大学まで無料スクールバスが出ておりますのでご利用ください。

【スクールバス時刻表】

　https://www.daito.ac.jp/schoolbus/details_00367_01102_20241217.html

▼本件に関する問い合わせ先

　大東文化大学 スポーツ振興センター事務室

　TEL：0493-31-1508

　FAX：0493-31-1623

　E-mail：sportsc@jm.daito.ac.jp

