浦霞醸造元 株式会社佐浦(所在地：宮城県塩竈市、代表取締役社長：佐浦 弘一)は、香港で開催された、アジア最大級の日本酒コンクール「Oriental Sake Awards 2025」スパークリング部門で「浦霞No.12 スパークリング シルバーラベル」が部門チャンピオンを獲得したことをお知らせします。クリスマスや年末年始の華やかな雰囲気を彩るのにふさわしい浦霞のスパークリング日本酒をご紹介します。









■12月の祝祭シーズンを彩る「浦霞No.12 スパークリング シルバーラベル」





パーティイメージ





「浦霞No.12 スパークリング シルバーラベル」は、昭和40年頃に浦霞の吟醸もろみから採取され、昭和60年頃に日本醸造協会に登録された「きょうかい12号酵母」を用いた、細やかにきらめく泡と、やさしい甘みが調和したスパークリング日本酒です。

宮城県産酒造好適米「蔵の華」と「きょうかい12号酵母」が織りなす味わいは、甘すぎずドライすぎない絶妙なバランス。特別な日の乾杯を華やかに彩り、心に残るひとときを演出します。クリスマスや記念日の贈り物にもふさわしい一本です。









■アジア最大級の日本酒コンクール「Oriental Sake Awards 2025」のスパークリング部門でチャンピオン！





表彰式





「Oriental Sake Awards」は、世界有数の日本酒市場・香港で開催される、アジア最大級の日本酒コンクールのひとつです。

酒類専門家がブラインドテイスティングで審査を行い、アジアの消費者に好まれる日本酒を選出することで、アジア市場に向けた輸出戦略の一助となるコンクールを目指して開催され、今回で4回目となります。

審査員のひとりは「酸味が素晴らしい、雑味がなく滑らか、料理の邪魔をしない。フレッシュさ抜群のスパークリング酒」と評価しています。









■awa酒協会の認定を受けたスパークリング日本酒。

「AWA SAKE」は、米・米麹・水のみを原料とし、瓶内二次発酵による自然な発泡を有した透明な日本酒です。awa酒協会の厳しい品質基準と第三者機関での検査をクリアした、awa酒協会に認定された銘柄だけが「AWA SAKE」を名乗ることができます。

「浦霞No.12 スパークリング シルバーラベル」は、当社発祥の「きょうかい12号酵母」を使用しており、果実様の穏やかな香りとほどよい甘味と酸味を生み出しています。製法としては、きょうかい12号酵母仕込みの純米吟醸酒に、「純米吟醸 浦霞No.12」の濁り酒を加え、瓶内で二次発酵をさせます。その後、シャンパーニュ造りと同様に瓶口にオリを集める工程であるルミアージュやオリを取り除く作業であるデゴルジュマンといった工程を経て完成します。

シャンパーニュの伝統的な製法を取り入れた丁寧な手仕事により、米と水だけから生まれる自然な泡と澄んだ透明感を実現しました。果実を思わせる香りと爽やかな味わいを兼ね備えたスパークリング清酒です。心地よい酸味と甘味が調和した上品な味わいと、きめ細やかな泡が特徴で、特別なシーンを華やかに彩る一杯です。





※awa酒協会

スパークリング日本酒を醸す日本各地の蔵元で構成された一般社団法人。厳格な品質基準をクリアした銘柄だけを「AWA SAKE」と認定し、その品質向上と普及促進、市場の拡大を目的として2016年11月に設立されました。





「浦霞No.12 スパークリング シルバーラベル」への思いを浦霞醸造元 十三代目当主 佐浦 弘一が語っています。是非、ご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=IWPVbl15QNo





YouTubeサムネイル





■商品概要

果実様の穏やかな香り、ほどよい甘味と酸味があり、瓶内二次発酵による細やかな泡立ちが心地良い爽やかな味わいのスパークリング清酒。





商品





商品名 ：浦霞No.12 スパークリング シルバーラベル

原材料 ：米・米麹

原料米 ：宮城県産酒造好適米「蔵の華」

米の産地 ：宮城県

精米歩合 ：55％

使用酵母 ：きょうかい12号酵母

アルコール度数 ：12％

製法 ：瓶内二次発酵

希望小売価格(税込み)：5,500円





＜特徴＞

酵母は「きょうかい12号酵母」を使用しています。この酵母は昭和40年頃、浦霞の吟醸もろみから採取され、昭和60年頃に日本醸造協会へ「きょうかい12号酵母」として登録された酵母です。穏やかな吟醸香をつくりだす酵母ですが、時代とともに吟醸酒の嗜好が華やかな香りへと移り変わり、次第に使われなくなっていきました。しかし、吟醸酒造りの歴史に浦霞の名前と足跡をとどめる酵母であるため、令和の時代にこの「きょうかい12号酵母」を用いた酒造りを復活しました。

「きょうかい12号酵母」は酸が出やすい性質を持つため、商品設計において心地よい酸と甘みのバランスを実現するため「浦霞No.12 スパークリング シルバーラベル」にも使用しました。

原料米には宮城県産の酒造好適米「蔵の華」を用いており、すっきりとしたキレのある酒質を生み出します。





＜保存方法＞

保管方法／常温保存可能。必ずよく冷やしてからお召し上がりください。

適した飲み方／冷やして5℃～8℃がおすすめ





＜合う料理＞

瓶内二次発酵による繊細な泡と、程よい酸と甘みのバランスが、乾杯からメイン料理、チーズやクリーム系デザートまで幅広い相性を持っています。

・魚系でも肉系でもわりとシンプルな味付けで素材を活かした料理

・白身魚の刺身＋塩、天ぷら＋塩、塩で味つけた鶏の唐揚げなど

・チーズ、モンブランやティラミスなど生クリーム系のデザート









■販売店

・浦霞 酒ギャラリー TEL 022-362-4165

・浦霞オンラインショップ TEL 022-365-0581





◎仙台市

・藤崎本館 TEL 022-261-5111(代表)

・仙台三越 TEL 022-225-7111(代表)

・酒屋はくさん TEL 022-288-6152

・藤原屋 みちのく酒紀行 杜の市場店 TEL 022-745-1459

・むとう屋 仙台駅店(tekuteせんだい・仙台駅1F) TEL 022-796-8815





◎塩釜市

・熊久商店 TEL 022-362-0441

・相原酒店 TEL 022-362-5187

・相原商店 TEL 022-367-3636





◎松島町

・むとう屋 松島本店 TEL 022-354-3155

・伊藤時尾商店 TEL 022-354-3141





◎首都圏

・横浜高島屋 TEL 045-311-5111(代表)

・横浜君嶋屋 TEL 045-251-6880

・銀座君嶋屋 TEL 03-5159-6880

・恵比寿君嶋屋 TEL 03-5475-8716





※在庫切れの場合もございますので、事前にお問い合わせください。









■販売会

下記販売会でも販売いたします。

当日は浦霞スタッフが商品の特徴やおすすめの楽しみ方をご説明いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。





◎仙台市

・仙台三越

TEL 022-225-7111(代表)

日時：2025年12月19日(金)～21日(日)10:00～19:00

場所：本館地下1階 和酒売り場

・藤崎本館

TEL 022-261-5111(代表)

日時：2025年12月26日(金)～30日(火)10:30～19:30

場所：本館地下1階 和洋酒売り場





◎首都圏

・日本橋高島屋 S.C.

TEL 03-3211-4111(代表)

日時：2025年12月24日(水)～31日(水)10:00～19:00

場所：本館地下1階 和洋酒売り場

・学大ますもと Sake & Apero

TEL 03-3710-2020

日時：2025年12月27日(土)～28日(日)12:00～20:00(日祝～19:00)

場所：東京都目黒区鷹番2-19-23 サンビームプラザビル1F









【浦霞醸造元 株式会社佐浦について】

▼「株式会社佐浦」関連ページ

公式サイト ： https://www.urakasumi.com/

店舗「浦霞 酒ギャラリー」： https://www.urakasumi.com/shop/

浦霞オンラインショップ ： https://e-urakasumi.com/





▼公式SNS

Facebook ： https://www.facebook.com/urakasumi/

Instagram： https://www.instagram.com/urakasumi_sake/

YouTube ： https://www.youtube.com/@urakasumi1724





▼浦霞醸造元 株式会社佐浦について

鹽竈神社の御神酒酒屋として1724年酒造株を譲り受け創業。江戸時代後半よりは陸奥国一之宮鹽竈神社の御神酒酒屋としても、酒を醸し現在に至っています。酒蔵のある塩釜は、東京より北に約300kmの所に位置する太平洋に面した港町です。塩釜の浦は古くから景勝地としても知られ、いにしえの京都の貴族達の憧れの地であり、その美しい風情が多くの歌に詠まれています。

地域性にこだわり一般市販酒は宮城県産米を使用するとともに、大吟醸酒は山田錦などの酒造好適米を使用した最高品質の酒造りを目指しています。日本醸造協会に登録されている「きょうかい12号酵母」は当社の醪より分離された酵母で、12号酵母発祥の蔵として「きょうかい12号酵母」を復活させた酒造りにも取り組んでいます。









【会社概要】

商号 ： 株式会社佐浦

代表者： 代表取締役社長 佐浦 弘一

所在地： 〒985-0052 宮城県塩釜市本町2-19

設立 ： 1724年

URL ： https://www.urakasumi.com/