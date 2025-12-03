ＮＩＳＨＩＫＩＹＡ(所在地：岡山県倉敷市)は、従来のドレス衣装レンタルやイベント業務で培った経験を活かし、新たに「ライフイベント支援」の一環として、この度「理想の結婚式をプレゼント」キャンペーンを開始します。





結婚式プレゼント





■ 背景と目的

コロナ禍を経て、「家族・友人と大切な時間を過ごす」ことの価値が見直される中、結婚を考えるカップルに向けて、ＮＩＳＨＩＫＩＹＡならではの“おもてなし”とサポートをご提供するために立ち上げました。









■ キャンペーン概要

【名称】

「理想の結婚式をプレゼント」キャンペーン





【応募方法】

少しでも多くのカップルに結婚式を楽しんでいただくために、抽選で2組様に結婚式をプレゼントさせていただきます

12/28までの指定店舗にご見学いただくかまたは専用WEBフォームより必要事項を入力し送信

(名前、番号、メール、希望会場など)

＜応募URL＞

https://www.nishikiya-g.co.jp/lp02/





【会場】

＜クラブハウスセフィロト＞

・広大な屋内庭園と圧巻の天井高が魅力の全天候型ガーデンウェディング

・独自の演出が多数のエンターテイメントウェディング





＜ナチュラルウェディング テラ＞

・岡山の街並みが一望できる最上階に位置するガラスのチャペル

・ガラスのバージンロード。180℃ガラス張りチャペルが特徴

・会場はシックで大人なラグジュアリーなウェディング





＜セント・パトリック教会＞

・本物にこだわったアイルランドの教会で飾られていたステンドグラスが美しい本格的な大聖堂とクラシカルな邸宅でのエレガントなウェディング

・教会は恋人の聖地サテライトにも登録





＜シャトー・ドゥ・フェリシオン＞

・岡山で最も新しい結婚式場

・ヨーロッパのお城をイメージした美しいバンケットと広大な庭

・ガーデンは和ガーデンと洋ガーデンを完備





＜クリスタルテラス ナチュレ＞

・まるで森の中にいるようなナチュラルな会場

・世界的なガーデンデザイナー監修の庭が隣接する緑と日差しが美しい会場





【挙式時期選択】

2026年春～冬など期間の選択肢あり





【応募条件】

個人情報保護方針への同意必須









■ 対象者と期待される効果

・結婚を控えるカップルや結婚式を検討中の方

・費用を抑えて特別な式を挙げたいニーズに応える

・岡山県内の地域活性にも寄与









■ 企業情報

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡ(錦屋)

所在地 ： 〒710-0045 岡山県倉敷市船倉町1287-4

営業時間： 平日11:00～20:00／土日祝10:00～20:00





【お問い合わせ先】

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ 広報担当

MAIL ： aria@nishikiya-g.co.jp

受付時間： 10:00～19:00(水曜定休)