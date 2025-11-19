Windows、iOS/macOS、Android版、漢和辞典の最高峰『字通』を好評発売中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334735&id=bodyimage1】
ロゴヴィスタ株式会社は、Windows、iOS/macOS、Android版『字通』を、現在発売中です。
漢和辞典の最高峰
『字通』は、名著『字統』『字訓』に続く白川漢字学60年の集大成で、見出し漢字総数約1万字、引きやすい五十音配列。熟語約22万語。用例は古典の精粋を網羅した、漢和辞典の最高峰と言えます。
製品ラインナップ
●Windowsダウンロード版「字通」
希望小売価格 ： 22,275円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDHB02010
●iOS/macOS版「字通」
販売価格：19,800円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/j/42d.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
●Android版「字通」
販売価格：19,800円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/android/product/j/30.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
ロゴヴィスタ株式会社は、Windows、iOS/macOS、Android版『字通』を、現在発売中です。
漢和辞典の最高峰
『字通』は、名著『字統』『字訓』に続く白川漢字学60年の集大成で、見出し漢字総数約1万字、引きやすい五十音配列。熟語約22万語。用例は古典の精粋を網羅した、漢和辞典の最高峰と言えます。
製品ラインナップ
●Windowsダウンロード版「字通」
希望小売価格 ： 22,275円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDHB02010
●iOS/macOS版「字通」
販売価格：19,800円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/j/42d.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
●Android版「字通」
販売価格：19,800円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/android/product/j/30.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
プレスリリース詳細へ