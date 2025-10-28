アイスマイリー、生成AIチャットボットカオスマップを公開！-社内活用から顧客対応まで網羅した最新サービス141製品-
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、社内活用から顧客対応まで網羅した最新の生成AIチャットボットをまとめた「生成AIチャットボットカオスマップ」を、2025年10月28日（火）に公開しました。掲載総数は141製品です。
■生成AIチャットボットカオスマップとは？
生成AIの活用が急速に広がる中で、企業の業務効率化や顧客体験の向上を支える生成AIチャットボットの導入が急速に進んでいます。社内のナレッジ共有から顧客対応の自動化まで、すでに多くの企業が業務現場で生成AIチャットボットを活用しており、その用途は年々広がりを見せています。
本カオスマップでは、最新の生成AIチャットボット141製品を「社内活用」「汎用型」「顧客対応」の3カテゴリに分類し、用途別に整理しました。自社に最適なチャットボットを比較検討する際の参考資料として、ぜひご活用ください。
カオスマップを資料請求いただいた方には、各製品の製品名・提供企業・製品URLを記載した「生成AIチャットボットサービス提供企業リスト（Excel）」を無償でご案内いたします。
■生成AIチャットボットカオスマップ作成の背景
近年、社内外の問い合わせ対応や情報共有において、「人手不足で対応が追いつかない」「ナレッジが属人化している」「顧客対応の品質を均一化したい」といった課題が多くの企業で顕在化しています。
その解決策として、生成AIを搭載したチャットボットの導入が現場レベルで急速に広がっています。従来のルールベース型に比べ、生成AIチャットボットは質問の意図を理解し、より柔軟で自然な応答が可能となり、ナレッジ活用・顧客体験の両面で成果を上げている企業が増えています。
実際に、これまで一部の先進企業に限られていた導入が、現在では幅広い業種・部門に浸透しつつあり、社内問い合わせの自動化やECサイトの購買支援、営業資料作成支援など、多様な領域で活用が進んでいます。
本カオスマップでは、社内の業務効率化から顧客接点の最適化まで幅広く活用できる最新チャットボットを収録。用途や目的に応じて最適なソリューションを見つけやすいよう構成しています。
・ナレッジマネジメント・ヘルプデスク（社内対応）
社内問い合わせや業務マニュアル検索など、ナレッジ共有・情報アクセスを効率化するチャットボット。
・カスタマイズ（汎用型）
社内・社外問わず幅広い用途に対応し、自社システムとの連携やチューニングが可能な柔軟型チャットボット。
・問い合わせ促進・課題解決（顧客対応）
Webサイトやアプリ上での顧客対応を自動化し、問い合わせ対応の品質・スピードを改善。
・EC／CVR・LTV向上（顧客対応）
購買支援やリコメンド機能を通じて、ECサイトの売上・顧客満足度を高めるチャットボット。
・コールセンター（顧客対応）
音声連携や自動応答による問い合わせ削減・オペレーター支援を実現するAIチャットボット。
・AIアバター（顧客対応）
接客や商品案内など、ビジュアルと音声を活用した新しい顧客体験を提供する次世代型チャットボット。
■生成AIチャットボットカオスマップの入手方法
