世界のリニア振動モーター市場は2031年までに35億1,164万米ドルに達し、年平均成長率9.2%で成長する見通し
世界のリニア振動モーター市場は大幅な成長が見込まれており、売上高は2022年の15億9,040万米ドルから2031年には35億1,164万米ドルに増加し、2023年から2031年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）9.2%を記録すると予想されています。数量ベースでは、民生用電子機器、自動車、ヘルスケア、産業用途における採用の増加を背景に、市場は8.0%のCAGRで拡大すると予測されています。
民生用電子機器の需要増加が市場成長を牽引
リニア振動モーター（LVM）は、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、ゲーム機などで高精度な触覚フィードバックを提供する、現代のデバイスに不可欠な部品です。特にアジア太平洋地域と北米における民生用電子機器の需要の急増が、市場の成長を牽引する重要な要因となっています。高度な触覚技術を搭載したスマートフォンは標準機能になりつつあり、メーカーはより優れたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
スマートフォンの普及率向上、スマートウェアラブル端末の成長、そして没入型ゲーム体験への需要の高まりが、市場拡大をさらに後押ししています。メーカー各社が小型化と省エネ振動モーターに注力していることから、LVM（リニア振動モーター）は小型デバイスへの採用が加速すると予想されます。
自動車分野での台頭がリニア振動モーターの採用を後押し
自動車業界では、先進運転支援システム（ADAS）、ステアリングフィードバックシステム、インフォテインメントインターフェースへのリニア振動モーターの急速な導入が進んでいます。タッチ操作や安全警報のための触覚フィードバック機能を備えた車両は、高性能リニア振動モーターの需要を牽引しています。
さらに、電気自動車（EV）への移行も市場の成長に貢献しています。EVメーカーは、静かな車内警報システムとして振動フィードバックシステムへの依存度を高めており、LVMは次世代自動車の重要なコンポーネントとなっています。
産業・ヘルスケア分野が市場拡大を牽引
民生用電子機器や自動車分野に加え、産業オートメーションやヘルスケア分野もリニア振動モーターの重要な市場として台頭しています。産業機械では、LVMを触覚インターフェースに使用し、自動化およびロボット工学アプリケーションにおける正確な制御を実現しています。
ヘルスケア分野では、リニア振動モーターは医療機器や診断機器に採用されており、患者の安全と機器の効率性にとって正確なフィードバックが不可欠です。複数の分野にまたがるこうした多様化は、市場を安定化させ、2031年まで堅調な成長を維持すると予想されています。
技術革新が競争優位性を推進
世界のリニア振動モーター市場では、振動精度の向上、消費電力の低減、小型化など、急速な技術革新が進んでいます。主要市場プレーヤーは、よりスムーズで静音性に優れ、信頼性の高い触覚フィードバックを提供できるモーターの開発に研究開発投資を行っています。
LVMを拡張現実（AR）および仮想現実（VR）デバイスに組み込むことで、新たな収益源が生まれています。これらのモーターは、没入型の触覚体験を可能にし、特にゲーム、シミュレーション、トレーニングアプリケーションにおいて、ユーザーエンゲージメントを向上させます。
