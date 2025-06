「ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN」ご予約・数量限定 「あか牛鰻重」

あか牛鰻重

土用丑の日は、鰻と極上和牛の相盛り弁当をテイクアウトで!販売日 :2025年7月19日(土)・31日(木) ※ご予約承りは7月14日(月)までNY発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」が提案する、 世界初 となる鉄板焼きの新ブランドとして東京・ 銀座 に店を構える「Wolfgang’s Steakhouse by Wolfgang Zwiener Teppan(ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー テッ パン )」(以下、「ウルフギャング・ステーキ TEPPAN」)では、2025年の土用丑の日(7月19日・31日)に向け、国産鰻の蒲焼と、熊本の和牛「あか牛」のステーキをご飯にのせた「あか牛鰻重」を事前のご予約限定でテイクアウト販売します。◆ 当店ならではの「焼き」へのこだわりを、熊本「あか牛」と「鰻」で楽しんで土用丑の日といえば鰻、蒲焼で 猛暑 にむけて精をつけるというのが定番ですが、「ウルフギャング・ステーキ TEPPAN」では、当店自慢のステーキと、鰻を相盛りにしてご飯に重ねた「あか牛鰻重」をご用意しました。ステーキは、店内の専用熟成庫で長期乾燥熟成した、熊本・阿蘇の雄大な自然の中で育った和牛・あか牛のサーロインを使用。900℃のオーブンで、表面は香ばしく、中はレアに一気に焼き上げることで、力強さを感じる 香り と味わいに加え、上品な肉の繊維、旨味を楽しんでいただけます。鰻は、国産物を厳選し、「ウルフギャング・ステーキ TEPPAN」のコンセプトである鉄板で焼き上げ。ツメ(タレ)も自家製で、骨を焼いてから煮て作る本格派となっています。鉄板でじっくり火を入れることで深みと繊細な風味が味わえる、当店ならではの仕上がりとなっています。オーブンと鉄板、いずれも「焼き」にこだわった、「ウルフギャング・ステーキ TEPPAN」ならではの重で、贅沢なテイ スティング を体験ください。「ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN」 土用丑の日企画 実施概要◇ 内容:鰻の蒲焼とあか牛サーロインステーキを相盛りにした「あか牛鰻重」を事前予約限定テイクアウト販売◇ 販売日:2025年7月19日(土)・31日(木)◇ 販売商品:「あか牛鰻重」 10,800円(税込)◇ 販売店舗:Wolfgang’s Steakhouse by Wolfgang Zwiener Teppan 東京都 中央区 銀座 1丁目8-19キラリトギンザ7階 TEL 03-6263-0161◇ 予約方法:店舗電話(03-6263-0161)にて受付◇ 予約締切:2025年7月14日(月)

「ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN」「ウルフギャング・ステーキハウス」で培ったノウハウと、世界観を取り入れながら、世界展開を視野に開発された新ブランドで、コンセプトは「鉄板で楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスの“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ」。米国農務省が最上級品質 “プライムグレード “に 格付け した希少な牛肉を店内の専用熟成庫で長期乾燥熟成、お客様の目前で、臨場感たっぷりに 鉄板で焼き上げて提供します。 インテリア には「禅 -Zen-」の精神をテーマに和の要素を取り入れ、ゴージャスながら洗練された空間に鉄板を配置。さらに4 部屋 を有する個室では、接待やプライベートなお食事にも対応します。<店舗>所在地: 東京都 中央区 銀座 1丁目8-19キラリトギンザ7階営業時間: 11:30~23:00(23:30 LO)電話番号: 03‐6263-0161ホームページ: https://wolfgangssteakhouse.jp/ WDI JAPAN マーケティング部担当:大林 ohbayashi@wdi.co.jp〒106-8522 東京都 港区六本木5-5-1 ロアビル9階TEL:03-3470-5307 / FAX :03-3479-0256関連リンク WDI https://www.wdi.co.jp/ WDI 広報お問合せフォームhttps://www.wdi.co.jp/contact/press