「YouWire」がAWSファンデーショナルテクニカルレビュー（FTR）認定を取得しました
株式会社ギークフィード（本社：東京都台東区、代表取締役 内信史）が提供する「YouWire」が、アマゾンウェブ サービス（以下 AWS）のAWSファンデーショナルテクニカルレビュー（以下 FTR）を通過し、「AWS認定ソフトウェア」となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323510&id=bodyimage1】
AWSのベストプラクティスに沿って、ソリューションや製品のセキュリティ、信頼性、運用上の優秀性などリスク検証が行われ、一定の基準を満たしたものだけがFTRを通過し認定されます。
YouWireについて
YouWireはコンタクトセンター、モバイル電話、固定電話、Webミーティングなど、ビジネスにおいて発生するあらゆる音声を録音し、クラウド上で管理、そしてその録音を活用するビジネス音声プラットフォームサービスです。
以下の特徴を持っています。
・オフィス電話、携帯電話、Web会議など、様々な音声チャネルの一元管理が可能
・Amazon Bedrockを活用した高精度な音声認識と要約機能
・iPaaSとの連携による柔軟な外部サービス連携
・AWS上で構築された高い信頼性と拡張性
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323510&id=bodyimage3】
ギークフィードは、音声データの活用による業務効率化や、生成AIを活用した新しいビジネス価値の創出を通じて、お客様のデジタルトランスフォーメーションを支援してまいります。
YouWireのサービスページと導入事例はこちら。
YouWireサービスページ https://www.youwire.jp/
YouWire導入事例 https://www.geekfeed.co.jp/casestudy
ギークフィードについて
会社名 株式会社ギークフィード
代表 内 信史
事業内容 ソフトウェア受託開発、AWSコンサルティング、構築、運用保守、自社開発サービスのSaaS提供、機械学習を利用した開発
設立 2011年05年17日
所在地 東京都台東区小島2-20-7 扶桑御徒町ビル2F
会社HP https://www.geekfeed.co.jp/
YouWireHP https://www.youwire.jp/
SylphinaHP https://www.sylphina.jp/
Amazon Connect専用技術ブログ「Build AmazonConnect」 https://ac.geekfeed.co.jp
【本件に関する問い合わせ先】
会社名 株式会社ギークフィード
電話番号 03-3863-6754
Eメール contactme@geekfeed.co.jp
※ギークフィード、SylphinaおよびYouWireは、株式会社ギークフィードまたはその関連会社の商標です。
※アマゾン ウェブ サービス、Amazon Web Services、AWS、AWS Partner Network、APN、Amazon Connect およびAmazon Web Services ロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
配信元企業：株式会社ギークフィード
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AWSのベストプラクティスに沿って、ソリューションや製品のセキュリティ、信頼性、運用上の優秀性などリスク検証が行われ、一定の基準を満たしたものだけがFTRを通過し認定されます。
YouWireについて
YouWireはコンタクトセンター、モバイル電話、固定電話、Webミーティングなど、ビジネスにおいて発生するあらゆる音声を録音し、クラウド上で管理、そしてその録音を活用するビジネス音声プラットフォームサービスです。
以下の特徴を持っています。
・オフィス電話、携帯電話、Web会議など、様々な音声チャネルの一元管理が可能
・Amazon Bedrockを活用した高精度な音声認識と要約機能
・iPaaSとの連携による柔軟な外部サービス連携
・AWS上で構築された高い信頼性と拡張性
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ギークフィードは、音声データの活用による業務効率化や、生成AIを活用した新しいビジネス価値の創出を通じて、お客様のデジタルトランスフォーメーションを支援してまいります。
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YouWireサービスページ https://www.youwire.jp/
YouWire導入事例 https://www.geekfeed.co.jp/casestudy
ギークフィードについて
会社名 株式会社ギークフィード
代表 内 信史
事業内容 ソフトウェア受託開発、AWSコンサルティング、構築、運用保守、自社開発サービスのSaaS提供、機械学習を利用した開発
設立 2011年05年17日
所在地 東京都台東区小島2-20-7 扶桑御徒町ビル2F
会社HP https://www.geekfeed.co.jp/
YouWireHP https://www.youwire.jp/
SylphinaHP https://www.sylphina.jp/
Amazon Connect専用技術ブログ「Build AmazonConnect」 https://ac.geekfeed.co.jp
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会社名 株式会社ギークフィード
電話番号 03-3863-6754
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