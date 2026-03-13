じれったい…!!奥手な男性から告白を引き出す一言９パターン
「決定的な一言は男性から言ってほしい」と思う女性は多いもの。何度デートしても告白をしてくれない奥手なカレの背中を押すには、どんなセリフが有効でしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性436名に聞いたアンケートを参考に、「じれったい…!!奥手な男性から告白を引き出す一言」をご紹介します。
【１】少し遠い将来のイメージを尋ねて「５年後、私たちどうしてるかな？」
「卒業シーズンの前とかだったら自然に言える」（10代女性）というように、将来をイメージさせることで、二人の今後のビジョンを考えさせる方法です。進学や就職などのタイミングであれば、極めて自然に告白を促せそうです。
【２】本命がいるのを前提にして、「本当は彼女と来たかったんでしょ？」
「定番のデートスポットで言えばバッチリはまる」（10代女性）というように、デートの最中に相手から「彼女なんていない」という言葉を引き出して、告白への流れを作る作戦です。「じゃあなんで私を誘ったの？」と続ければ、もはや男性に逃げ道はないでしょう。
【３】好みのタイプを語って「男らしく告白してくれる人が好き」
「本心だから、これでもダメな根性なしだったら冷める」（10代女性）というように、恋愛トークの流れで「理想の彼氏像」を語って、遠回しに告白を促す人もいます。真剣さが伝わるように、相手の目をじっと見ながら言ってみましょう。
【４】ライバル登場の危機感を煽って「最近、別の男性に告白されて困ってるんだ」
「嘘でもいいから相談すれば、相手の本心がわかる」（10代女性）というように、あえてライバルの存在をほのめかすのも効果的なようです。「どうすればいいと思う？」と聞くことで、相手も短期決戦を覚悟するでしょう。
【５】自分と付き合うメリットを冗談めかして「毎日肩もんであげるよ（笑）」
「笑いながら言えば恥ずかしくないし」（10代女性）というように、友達のように気安い仲なら、冗談混じりで大胆に迫ってしまうのもひとつの方法のようです。笑い話の流れのなかで、それとなく本気っぽさが伝わるようにアピールするとよいでしょう。
【６】周囲のカップルたちと見比べながら「私たちの関係って何なのかな？」
「イベントデートに誘われたときがチャンス」（20代女性）というように、周りにカップルがたくさんいるシチュエーションで、二人の関係を確認するのもよさそうです。ただし、唐突すぎると男性が怯むので、「なんてね」と付け加えて、決心を固める時間を与えてあげましょう。
【７】もっと一緒にいたい気持ちを伝えて「またデートに誘ってくれる？」
「こっちから『また会いたい』とにおわせば、次のデートで大体告白してくる」（10代女性）というように、次に向けて積極的な気持ちをかわいらしく口にすれば、男性に「告白待ち状態」であることが伝わるようです。デートの終わり際にお礼がてら言うのは、マナー的にも正しいでしょう。
【８】ケジメをつけたい性格だと断って「ハッキリしないことは苦手なの」
「これでもはぐらかすようなら、多分本気じゃない」（10代女性）というように、あえてストレートな言葉で白黒つけることを求めるケースです。相手の愛情に確信を持てない場合や、あいまいにごまかされそうなときに使うと、決断を促せそうです。
【９】満面の笑顔を向けて「あなたといるのが一番楽しいよ」
「ニコニコの笑顔を見せて安心させる」（10代女性）というように、自信のないタイプの男性には、「一緒にいると楽しい」という言葉をハッキリ口にするのが効果的なようです。デート中ならいつでも自然に言えるセリフなので、何度も繰り返して勇気を引き出しましょう。
告白はその後の信頼関係にも影響するもの。「私のこと好きなの？」と問い詰めるのは簡単ですが、できればうまくムードを作って自然に促したいところです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年10月30日から11月6日まで
対象：合計436名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
