男性から「この娘、合コン慣れしてるな…」と若干引かれてしまう女性の特徴９パターン
合コンは男女の出会いの場。恋人を探しているなら積極的に参加したいものですが、あまりにも「合コン慣れ」している行動は、男性陣から引かれることもあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身男性160名に聞いたアンケートを参考に、「男性から『この娘、合コン慣れしてるな…』と若干引かれてしまう女性の特徴９パターン」をご紹介します。
【１】過去に参加した合コンの感想をとうとうと語る
「それを聞かされて、一体どうしたらいいの」（20代男性）など、過去の合コンの感想は、男性陣にとって扱いに困る話題のようです。「合コンなんて初めて」と嘘を付く必要はありませんが、具体的なエピソードを語るメリットはないと言えそうです。
【２】異常にノリが良く笑いまくり、一気飲みコールなどを始める
「軽いっていうか、チャラいよね」（20代男性）など、合コン独特のノリに乗ってしまう女性は、男性陣から「遊び人」と思われるようです。参加者全員がそういうタイプの場合は別として、あまりにノリがよすぎても「悪ノリ」になってしまうと心得ましょう。
【３】複数の男性と積極的にメールアドレスを交換する
「とりあえずツバ付けてる感じがちょっと」（20代男性）など、気になる男性の連絡先はゲットしたくなるものですが、複数の男性にお願いするのはNGなようです。自分から聞くのは本命の一人に絞った方がよいでしょう。
【４】ほどよいところで席替えやゲームを提案するなど、仕切りが上手すぎる
「もはや合コンマスター」（20代男性）というように、合コンの進行に慣れすぎている仕切り屋の女性は、合コンの達人と思われるようです。席替えの必要性を感じた場合は、男性側の幹事にこっそり提案するなど、裏方として動いた方が賢明でしょう。
【５】「そういう男って多いよね」などとクールな態度で男性について語る
「男の表面的な部分ばかり沢山見て来た感じがする」（20代男性）など、男性全般をやや見下したように語る女性は、悪い意味で「合コン慣れ」していると思われるようです。そうでなくても印象は良くないので、合コンで男性論を語るのは避けた方がよさそうです。
【６】まったく緊張した様子もなく、堂々とお酒を飲み続ける
「初対面の男の前で酔うことに躊躇がないのもどうか」（20代男性）など、合コンの席で豪快にお酒を飲み続けられる女性は、「こういう状況に慣れている」と思われるようです。万が一にも酔いつぶれたりしないよう、酒量は控えめにしておく方がよさそうです。
【７】空いたグラスを見ると即おかわりをオーダーするなど、気配りが完璧すぎる
「なぜそんなに慣れてるの？」（20代男性）など、気配りが行き届きすぎる女性は、その場慣れした態度が違和感を与えるようです。ただし、店員さんにも謙虚に接するなど、あくまでも「気配り上手」の範疇であれば、逆にプラスの印象になりそうです。
【８】ぶりっ子キャラを作り、気に入った男性に甘えた仕草で擦り寄る
「プロっぽい気がする。腹黒そう」（20代男性）など、ぶりっ子キャラで初対面の男性に甘えるような態度は、男性陣に裏を読まれるようです。親しみやすさをアピールするにしても、大人として節度ある範囲に留めたほうがよさそうです。
【９】男性陣に向かって、挨拶もそこそこに職業と年収を聞いてくる
「条件にしか興味ないの？」（20代男性）など、相手の職業や年収などのスペックを真っ先に確認しようとすると、男性陣から呆れられるようです。恋人を探す合コンと、結婚相手を探す婚活とは似て非なるもの。まずは相手の人間性に触れることを優先しましょう。
合コンに慣れていることは別に悪いことではありませんが、男性は「男慣れしている女性」に対して警戒心を抱くもの。余計なマイナスイメージを与えないように行動して損はないでしょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年7月21日（日）から7月28日（日）まで
対象：合計160名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
