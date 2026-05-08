好きな人の関心を引くために、ついウソをついてしまう女の子もいます。ウソが良くないのは百も承知ですが、好きだからこそついてしまうウソもあることを知れば、それを優しく受け止める大人の男の対応ができるかもしれません。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者の声を参考に「男性に良く思われたくて、女の子がついてしまったことのあるウソ」を集めてみました。【１】本当は彼氏がいるのに、ちやほやされたくて「彼氏はい