《西武園ゆうえんち、平日なら何も待たないし3時間くらいで「全て」に乗れる》【写真】会場内の異性と「出会い放題」4000人規模、“夜の遊園地貸切り大合コン”X（旧ツイッター）で空いていると話題の『西武園ゆうえんち』。USJを復活させた立役者として有名なマーケター・森岡毅氏が代表を務める株式会社『刀』が2021年5月に昭和レトロの世界観でリニューアルオープンさせた。閉園後の夜の西武園ゆうえんちで「貸切り大合コン」