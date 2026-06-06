水戸vs長崎 スタメン発表
[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(17-18位決定戦)第2戦](Ksスタ)
※15:00開始
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 8 加藤千尋
MF 11 鳥海芳樹
MF 19 仙波大志
MF 39 山本隼大
FW 10 渡邉新太
FW 29 多田圭佑
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 5 井上聖也
MF 15 長尾優斗
MF 24 山崎希一
FW 9 根本凌
FW 13 粟飯原尚平
FW 20 パトリッキ
FW 70 マテウス・レイリア
監督
樹森大介
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 エドゥアルド
DF 6 江川湧清
DF 22 翁長聖
MF 3 関口正大
MF 5 山口蛍
MF 17 高畑奎汰
MF 33 笠柳翼
MF 41 長谷川元希
MF 44 鍋島暖歩
FW 10 マテウス・ジェズス
控え
GK 13 波多野豪
DF 23 米田隼也
DF 45 ノ・ヒョンジュン
DF 48 照山颯人
MF 20 中村慶太
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 34 松本天夢
FW 11 ノーマン・キャンベル
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
※15:00開始
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 8 加藤千尋
MF 11 鳥海芳樹
MF 19 仙波大志
MF 39 山本隼大
FW 10 渡邉新太
FW 29 多田圭佑
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 5 井上聖也
MF 15 長尾優斗
FW 9 根本凌
FW 13 粟飯原尚平
FW 20 パトリッキ
FW 70 マテウス・レイリア
監督
樹森大介
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 エドゥアルド
DF 6 江川湧清
DF 22 翁長聖
MF 3 関口正大
MF 5 山口蛍
MF 17 高畑奎汰
MF 33 笠柳翼
MF 41 長谷川元希
MF 44 鍋島暖歩
FW 10 マテウス・ジェズス
控え
GK 13 波多野豪
DF 23 米田隼也
DF 45 ノ・ヒョンジュン
DF 48 照山颯人
MF 20 中村慶太
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 34 松本天夢
FW 11 ノーマン・キャンベル
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也