高橋光臣、DAIGO＆北川景子“家族”とディズニーシー満喫 貴重なショット公開「なんかお似合いです」「あらご夫婦みたい笑」
俳優の高橋光臣（44）が5日、自身インスタグラムを更新。ミュージシャン・タレントのDAIGO（48）と俳優・北川景子（39）一家とディズニーシーを訪れたことを明かした。
【写真】ディズニーシーで2ショット！笑顔の高橋光臣＆北川景子
高橋は「先日、DAIGOさん家族とディズニーシーに行ってきました」と報告。「子供達は初めてのディズニーシーで終始ハイテンションで楽しんでくれていました」と振り返り、家族ぐるみでパークを満喫した様子を伝えた。
続けて、「とにかく子供達の世話は大変なんだけど、今この瞬間が幸せな時間なんだと感じます」としみじみコメント。子どもたちとの時間の大切さを実感したことをつづった。
投稿では北川との2ショットも公開。「毎回バタバタで写真を撮り忘れるのですが今回も結局、景子さんと撮ったのはこの1枚だけでした」と明かし、貴重な記念写真となったことを打ち明けた。
さらに「お兄とタワー・オブ・テラー乗った雰囲気出してますが乗ってません。あっ私はブラックラムズ東京ポーズです」とユーモアを交えて説明。「みんなのディズニーオススメスイーツ教えて」とファンに呼びかけた。
「本当に仲の良いご家族同士ですね！」「大好きな方達が仲良しファミリーで本当に嬉しいです 景子さんとのお写真リコカツを思い出します」「たまらねぇショットだ！」「なんかお似合いです」「あらご夫婦みたい笑」などのコメントが寄せられている。
【写真】ディズニーシーで2ショット！笑顔の高橋光臣＆北川景子
高橋は「先日、DAIGOさん家族とディズニーシーに行ってきました」と報告。「子供達は初めてのディズニーシーで終始ハイテンションで楽しんでくれていました」と振り返り、家族ぐるみでパークを満喫した様子を伝えた。
投稿では北川との2ショットも公開。「毎回バタバタで写真を撮り忘れるのですが今回も結局、景子さんと撮ったのはこの1枚だけでした」と明かし、貴重な記念写真となったことを打ち明けた。
さらに「お兄とタワー・オブ・テラー乗った雰囲気出してますが乗ってません。あっ私はブラックラムズ東京ポーズです」とユーモアを交えて説明。「みんなのディズニーオススメスイーツ教えて」とファンに呼びかけた。
「本当に仲の良いご家族同士ですね！」「大好きな方達が仲良しファミリーで本当に嬉しいです 景子さんとのお写真リコカツを思い出します」「たまらねぇショットだ！」「なんかお似合いです」「あらご夫婦みたい笑」などのコメントが寄せられている。