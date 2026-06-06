全米女子オープンが開幕した。

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会場のリビエラCC（6699ヤード・パー71）で女子のトーナメントが行われるのは今回が初めて。タイガー・ウッズがホストを務める米男子ツアー「ジェネシス招待」の開催コースとして知られ、2028年「ロサンゼルス五輪」の会場にも決まっている。

「リビエラ」といえば、日本のファンに強烈な印象を与えたのは、24年のジェネシス招待で優勝した松山英樹だろう。最終日は首位に6打差7位から発進。3度の3連続バーディーで大会コースレコードの62をマークした。通算17アンダーは2位に3打差をつけての大逆転劇だった。

松山はこの大会、4日間で1イーグル20バーディーを奪っている。スクランブリング83.33％（パーオンしなかった時にパーかバーディーで上がる率）は出場選手中1位。バーディーを取る一方で、スコアを落とさなかったことが勝因だったことがわかる。

「それは今大会でも同じです」と、男子ツアーでの取材経験がある吉川英三郎氏（ゴルフライター）が言う。

「リビエラのフェアウエーは、アップダウンが激しかった昨年の会場（エリンヒルズ）とは違い、やや狭いものの比較的フラットなホールが多い。グリーンも小さく、飛距離よりもショットの正確性が求められる。このコースの難しいところは、海風とキクユ芝のラフ。それにポアナ芝のグリーンです。ポアナのグリーンは、芝が伸びる午後になるとポコポコ跳ねたり、ライン通り転がらない。そこに悩み出したら打てなくなります」

ラフも厄介だ。吉川氏が続ける。

「葉が太く、粘りのあるキクユ芝のラフは距離感が難しく、グリーン回りからでも簡単には寄りません。練習日にクラブヘッドの入れ方や抜き方など、どれだけ会得できるか。メジャーセッティングですから多くのバーディーを取ることは難しい。いかにボギーを減らすかがカギ。今回は慣れない芝への対応力が問われます」

史上最多の23人が出場する日本勢は上位争いできるか。