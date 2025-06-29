落語家・笑福亭鶴瓶がＭＣを務めるＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」が５日放送された。

俳優の賀来賢人がゲスト出演。２０１６年に結婚した妻・栄倉奈々との夫婦生活に触れた。

鶴瓶から「奥さんに『米、買ってきて』と言われて、パック買うてきたんやろ？めっちゃ怒られてたって。普通、５キロくらいを買ってくると思ったら」と失敗エピソードを暴露されると、苦笑い。「家だとホントにポンコツなんですよ。ダメなんですよね」と“夫の顔”を打ち明けた。

「家って休みたいじゃないですか。でも、気を抜いてたら怒られる」と夫婦関係を説明。「出しっぱなしで怒られる？そんなのは序ノ口。でももう結婚生活１０年ですから、そこら辺のミスはなくなりました」と胸を張った。

夫婦で役者業をこなすも、「僕も妻の作品一切見ないですし、妻も僕の作品一切見ないんですよ」とキッパリ。「それは結婚した当初から暗黙の了解。家で仕事の話はしないです。お互いが仕事に関しては、『好きなようにやればいいんじゃない』という考えで」と共有認識を紹介していた。