映画「グーニーズ」が５日、日本テレビ系「金曜ロードショー」で放送された。

伝説の海賊が残した財宝を探す少年少女の大冒険を描いた、１９８５年公開の名作。ハリウッドを代表する巨匠、スティーブン・スピルバーグが製作総指揮を務めた。ファミコンのゲーム版も人気を博した。

この日放送された日本語吹き替えには、レジェンド声優が勢ぞろい。マイキー役に「キテレツ大百科」キテレツの故藤田淑子さん、ブランド役に「機動戦士ガンダム」アムロの古谷徹、マウス役に「ドラゴンボール」孫悟空の野沢雅子、チャンク役に「となりのトトロ」メイの坂本千夏、データ役に「忍者ハットリくん」ケンイチの菅谷政子さん。大ヒットアニメのメインキャラを担当している顔ぶれが、ズラリと並んだ。

豪華な声の競演にＳＮＳも大興奮。「伝説の吹き替えかああ」「声優さんが変わってないのが有り難い」「吹き替えの声優さん豪華すぎんです？」「この吹き替えが神だな」「オールスターアニメかと思ったらグーニーズだった」「声が懐かしすぎて耳が幸せ」と歓喜に震えていた。