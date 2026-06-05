ダンス＆ボーカルグループのGENERATIONSが5日、都内でドキュメンタリー映画「GENERATIONS “6IX SENSE” LIVE IN CINEMA」（19日公開）のプレミア先行上映舞台あいさつに登壇した。

新体制で挑んだアリーナツアー「GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”」の集大成となる、ららアリーナ東京ベイ公演を収録したライブフィルム。

イベントでは、箱の中に入った紙に書かれた質問に答える形式でトークを展開。「いつかやってみたいと考えていたこと」について、数原龍友（33）は「変わらずみんなでマグロを取りたい。これ言うと嫌な顔される」と回答。予想通りメンバーはみな渋い顔をしたが、数原は「ちゃんと釣れる時期とか準備して、みんなで苦労して取りたいの」と譲らなかった。片寄涼太（31）は「マグロにつながっちゃうんですけど、すしを握ってみたい」と野望を明かすと、数原は「真面目な話、涼太が目の前で握ったおすし食べれる？」、白濱亜嵐（32）も「ちょっときつい…」と及び腰。片寄は「友達の家の弁当扱いすんな」とむくれていた。

中務裕太（33）は「ボトックス」と即答。それまでおとなしかった中務の斜め上の回答にメンバーも会場も大爆笑。数原は「これ全国（中継）やで！」、片寄も「マスコミ入ってるよ！」と大慌てだったが、中務は「おでこのしわがすごいんです」と回答の真意を明かし、再び会場の爆笑をかっさらった。

映画について、リーダーの白濱は「ライバルにスター・ウォーズとマイケルがいますが、負けじと（動員）1位を狙っていきたいと思います！」と打倒世界的スターを掲げた。