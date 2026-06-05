「自分の子どもを庇ってしまうかもしれない」いじめ加害者の親を描いた理由【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
ある小学校で、児童が屋上から飛び降りた。児童は意識不明の重体。現場に残されていた遺書には、いじめ加害者として娘の名前が書かれていた。母・青空翼は娘・茜を問い詰めるが、茜はいじめを否定する。翼は戸惑いながらも茜を信じようとする。なぜなら飛び降りた児童・紫村俊介はかつて茜をいじめていた張本人だったから――。
いじめ加害者とされた側、そして被害者とされた側。それぞれの母親の視点から描かれる『娘はいじめなんてやってない』（しろやぎ秋吾/KADOKAWA）は、「誰を信じるのか」「親は子どもとどう向き合うのか」を読者に問いかける作品だ。
――今作『娘はいじめなんてやってない』を描いたきっかけを教えてください。
しろやぎ秋吾さん（以下、しろやぎ）：前作は、子どもの頃にいじめられた経験があり、娘がいじめをしたことに強い嫌悪感を抱く母親が主人公でした。「いじめは絶対に許さない」という姿勢に共感してくださった方も多かったと思います。
ただ、その一方で「実際に自分の子どもがいじめをしたとしたら、本当に同じように考えられるだろうか」と疑問も感じていました。本当はもっと、自分の子どものことだけを考えてしまうのではないか。いじめが悪いことだとわかっていても、取り返しのつかないことが起きてしまったら、子どもを庇ったり、誤魔化したり、問題が風化するのを待とうとしたりする人もいるのではないかと思ったんです。そこから今回の主人公像を考えていきました。
――いじめ加害者と疑われた茜、そして飛び降りてしまった俊介。それぞれの両親が登場しますが、反応は4人それぞれですよね。
しろやぎ：今作の中心となる茜の母親は、「無条件に娘の言うことを信じる」という姿勢を最初から決めていました。一方で茜の父親は、信じたい気持ちはあっても、遺書に名前が書かれていたら疑ってしまう親もいるのではないかと考えながら作っていきました。
俊介の両親については、とにかく冷静ではいられないだろうと思っていました。ただ、自分の中でも具体的に想像するのは難しかったですね。
――もししろやぎさんが俊介のようにいじめ被害者の親になった場合、どんな反応・対応をすると思いますか？
しろやぎ：難しいですね。でも、自分も冷静ではいられなくなると思います。
取材・文＝原智香