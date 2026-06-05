2026年6月6日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
ウソやハッタリは後々困る事態に。ありのままを話そう。
気分が落ち込みがち。友達とアウトドアで遊ぶとスッキリ！
コミュニケーション運が良好。穏やかな口調が決め手に。
根の詰め過ぎは思考力低下のもと。「ほどほど」が肝心。
茶色が幸運を届ける日。ハンカチ、靴下で試してみよう。
グループで遊ぶと楽しくなりそう。５人以上の食事会や飲み会が◎。
プライベートなことを友人に話してみて。距離が一気に接近しそう。
ペットが幸運のカギ。遊んだり、ペット店をのぞいたりするのも◎。
おいしい話にだまされそう。最初から疑ってかかること。
思い切った自己主張を。ストレートな態度に人気が集中する暗示。
親友には隠さず何でも話して。友情が一気に深まりそう。
華やかなオーラあり。自信を持って堂々と振る舞うと◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
ウソやハッタリは後々困る事態に。ありのままを話そう。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
気分が落ち込みがち。友達とアウトドアで遊ぶとスッキリ！
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
コミュニケーション運が良好。穏やかな口調が決め手に。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
根の詰め過ぎは思考力低下のもと。「ほどほど」が肝心。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
茶色が幸運を届ける日。ハンカチ、靴下で試してみよう。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
グループで遊ぶと楽しくなりそう。５人以上の食事会や飲み会が◎。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
プライベートなことを友人に話してみて。距離が一気に接近しそう。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ペットが幸運のカギ。遊んだり、ペット店をのぞいたりするのも◎。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
おいしい話にだまされそう。最初から疑ってかかること。
3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
思い切った自己主張を。ストレートな態度に人気が集中する暗示。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
親友には隠さず何でも話して。友情が一気に深まりそう。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
華やかなオーラあり。自信を持って堂々と振る舞うと◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)