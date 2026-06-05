今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年6月6日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


ウソやハッタリは後々困る事態に。ありのままを話そう。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


気分が落ち込みがち。友達とアウトドアで遊ぶとスッキリ！

10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


コミュニケーション運が良好。穏やかな口調が決め手に。

9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


根の詰め過ぎは思考力低下のもと。「ほどほど」が肝心。

8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


茶色が幸運を届ける日。ハンカチ、靴下で試してみよう。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


グループで遊ぶと楽しくなりそう。５人以上の食事会や飲み会が◎。

6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


プライベートなことを友人に話してみて。距離が一気に接近しそう。

5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


ペットが幸運のカギ。遊んだり、ペット店をのぞいたりするのも◎。

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


おいしい話にだまされそう。最初から疑ってかかること。

3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


思い切った自己主張を。ストレートな態度に人気が集中する暗示。

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


親友には隠さず何でも話して。友情が一気に深まりそう。

1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


華やかなオーラあり。自信を持って堂々と振る舞うと◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)