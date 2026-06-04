「ファーム、西地区、阪神５−４ソフトバンク」（４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神が接戦を制した。先発のラグズデールは５回途中を５安打４失点。初回に先制を許したが、四回に戸井や糸原らの適時打で一気に４点を挙げ、勝ち越しに成功した。七回からは岡留が実戦復帰を果たした。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−接戦を制した。

「接戦というかね、ラグズデールが６回をしっかり乗り切ってほしいところだがね。５回までなんとか藤田の好スローもあって、粘ってたのに。デッドボール、フォアボール、ボカーンっていうのはね、接戦にした原因だよ。あそこで、やはり６回しっかり抑えてというところを。今日あんまりね、スピードも出てないし、良くはなかったにしても。結局、制球力っていうかな、大事なところで、フォアボールだけじゃなく、甘い玉いって一発を食らうというところの精度。この辺をやっぱ上げていかないと。という感じだよね。ファームの（レベルの）ピッチャーじゃないんだから、そりゃ」

−岡留が実戦復帰。

「ライブＢＰとかをね、クリアして、今日はツーアウトからピンチになってね。やっぱりそう（うまくは）いかんよ。ただ、ゼロに抑えてほっとしてんじゃない。まだ彼の本来のスピードで、これから投げていくにつれて出てくると思うし。今日、マックス１４４出てたかな。そういった意味では久しぶりの登板、マウンドの感触っていうか、実戦の感触っていうのを今日は感じたんじゃない」

−小幡が代走で出場し、九回から守備に就いた。

「そう、やっぱりね、『藤川監督は強い選手になっていかないと』っていうことがあったから、あえてね、代走から出した。（九回の守備で）満塁になって、ピンチになって、ちょっと（打球が遊撃へ）飛んでいかんかなと思ったらね、飛んでいかなかったね。最後、山川がショートゴロぐらい打ってくれりゃよかったけど、三振で。最後津田が気合い入ったよ。ギアをあそこで入れてね、見事な三振取ってくれたっていうところがあるけど。小幡のとこ、難しい打球が行かないかなと思いながら見てたけど、こういうところをしっかりね。今はもうファームの選手なんだから。もう一回基本をしっかりね、見直して。これまた１軍にね、早く戻れる力をつけなあかん。やっぱり１軍で勝負できるように、やっぱこっちはしていかなあかん」

−試合後に小幡は特守を行った。

「当たり前でしょ。やっぱりショート、今日、山田もそうだけど。花形よ、俺に言わせると。難しいのも、俺が一番よくわかっているから。それをクリアして、１軍の大観衆の前で、お客さんをうならせるようなプレーをしなきゃ。ミスしとったら、『ファームでもう１回やってこい』ってなるよ、そこはもう見せ場よ。披露するところよ、甲子園」

−糸原が好調を維持している。

「（糸原は）今日のフルカウントからあの変化球をレフト前に。勝負強さも含めて、ここはやっぱりさすがだよ。前川は左から２本でしょ。昨日のホームランも含めて、今すごく感じが良くなってきたな」