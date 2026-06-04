日本政府は、旧日本軍が中国に遺棄した化学兵器を処理するための活動を進めていますが、先週、砲弾の処理中に毒ガスが漏れ出し、日本人作業員2人が入院する事故が起きていたことが新たに分かりました。

中国・東北部の吉林省などでは、日本政府が、年間400億円以上の予算を費やして、2000年以降、旧日本軍が遺棄した化学兵器の発掘・回収作業を進めています。

NNNは去年11月、この活動の実態を撮影していましたが、先月26日、吉林省の施設での砲弾の発掘・回収作業中に、砲弾から毒ガスが漏れ出し、作業中の複数の日本人作業員に接触する事故が起きていたことが分かりました。

内閣府によりますと、2人は手に傷を負い、現地の病院に運ばれ入院措置がとられましたが、命に別条はないということです。

関係者によりますと、旧日本軍の化学兵器の処理をめぐっては、2024年11月にも、作業中の50代の男性がマスタードガスに触れて左手を負傷する事故があったということです。

旧日本軍による遺棄化学兵器は、いまもなお10万発以上が埋まっているとみられ、戦後80年以上がたったいまも、人々の安全を脅かす「負の遺産」となっている実態が改めて浮き彫りになりました。