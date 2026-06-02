KDDIと沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、コインチェックが主催する「トッピング購入＆口座開設キャンペーン」を開始した。トッピングの購入期間は7月31日23時59分まで。

本キャンペーンでは、期間中にpovo2.0の対象トッピングを購入し、送付されるメールに記載のURLからコインチェックの口座を開設したユーザーを対象に、2500円相当のビットコイン（BTC）が付与される。

対象となるトッピングは「データトッピング」「コンテンツトッピング（コラボトッピング）」「お試しトッピング」に含まれる各トッピング。「通話トッピング」や「海外データトッピング」のほか「Japan SIM」と「ConnectIN povo」での購入トッピングはキャンペーンの対象外となる。

特典を受け取るには、7月31日までにpovo2.0で対象トッピングを購入し、その後povoから配信されるメール内のURLを経由して、8月31日までにコインチェックの口座開設を完了させる必要がある。

条件を満たしたユーザーには、条件を達成した月の翌月末までに、2500円相当のビットコインがコインチェックの口座へ付与される。口座開設にはコインチェック所定の審査が必要となる。